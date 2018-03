Konya Adliyesi çalışanlarından Mehmetçiğe destek

Konya Adliyesi çalışanları tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Mehmetçiğe yardım kampanyası başlatıldı.

Mehmetçiğe olan desteklerini ifade etmek üzere Konya Adliyesi çalışanları tarafından kampanya başlatıldı. Mehmetçiğe Destek Platformu adı altında buluşan Konya Adliyesinde temsilciliği bulunan sendika yetkilileri yetkilileri, Mehmetçiğe ülke genelinde verilen desteğe katkıda bulunmak üzere bağış kampanyası başlattı. Platform temsilcileri tarafından, her zaman ve her koşulda devletine, milletine ve ordusuna sahip çıkan, desteğini esirgemeyen adliye çalışanları ziyaret edilerek, Mart ayı maaşlarından belirleyecekleri miktarın Mehmetçik Vakfına bağış olarak gönderilmesine dair muvafakatnameler verildi.

Kampanyaya ilişkin olarak açıklamada bulunan Konya Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan, “İstiklalimiz ve istikbalimiz için mücadele eden, vatanı için gözünü kırpmadan şehit olmaya giden Mehmetçiğimizin her zaman yanındayız. Arkadaşlarımızın Mehmetçiğe destek amacıyla başlattıkları kampanya, milletimizin birlik ve bütünlüğünün bir yansımasıdır. Mehmetçiğimize Zeytin Dalı Harekatı’nda başarılar diliyoruz” dedi.

Platform temsilcileri Konya Adliyesi Yazı İşleri Müdürleri Arif Baştuğ, Ekrem Ceyhan ve Ramazan Çelenk, ülkenin iç ve dış güçlerle tehdit altında olduğu bu dönemde, vatanı için canını hiçe sayan Kahraman Mehmetçiğe destek vermek, yanlarında olduğumuzu bir nebze de olsun hissettirmek amacıyla bağış kampanyasını başlattıklarını ifade etti. “Başta Konya Cumhuriyet Başsavcımız Bestami Tezcan, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanımız Nuri Koçer olmak üzere Konya Adliyesinde görevli hakimlerimiz, savcılarımız ve personelimizin kampanyaya yoğun katılımı olmuştur” diyen platform temsilcileri, 15 Marta kadar devam edecek olan kampanya çerçevesinde şu ana kadar 500’ü aşkın bağış gerçekleştiğini belirtti.