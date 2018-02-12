KONESOB’tan silahlı saldırı açıklaması

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONEBOS) Başkanı Ali Osman Karamercan, evinin önünde park halindeki otomobilinin kurşunlanmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONEBOS) Başkanı Ali Osman Karamercan, evinin önünde park halindeki otomobilinin kurşunlanmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

KONESOB Başkanı Ali Osman Karemarcan yaptığı açıklamada, “Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Osman Karamercan’ın Meram’daki evinin önünde park halinde bulunan şahsına ait 42 AOK 01 plakalı özel otomobiline, 11.02.2018 tarihinde saat 22.00 sularında kimliği belirsiz kişi yada kişilerce pompalı tüfekle ateş açılmıştır. Olay sonrasında araçta hasar oluşmasının dışında, herhangi bir üzücü bir hadisenin yaşanmaması sevindiricidir.

Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ali Osman Karamercan’ın konuyla ilgili yazılı açıklaması aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Ülkemiz son aylarda oldukça zor bir süreçten geçmektedir. Gündemimiz, Kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin Afrin’deki Zeytin Dalı Operasyonu ve teröristlerin bölgeden temizlenmesi olması gerekirken, bizler şehit cenazeleri haberleri alırken, bu tür üzücü hadiseler, aslında şahsıma değil, esnafımıza, esnaf teşkilatımıza, demokratik oy verme hakkına yapılan bir saldırıdır. Odalarımızın Genel Kurul ve Başkanlık seçimleri demokrasimiz gereğidir. Her seçimde birden fazla aday olduğunda seçimlerin bir galibi birde kaybedeni mutlaka olacaktır. Bu demokrasinin ana temelidir. Seçme ve seçilme hakkı esnafımızın ve Türk insanının demokratik hakkıdır.

Biz esnaflar Ahilik düsturuyla hareket eden, birliğe, beraberliğe, kardeşliğe sonuna kadar inanmış insanlarız. Bu türden hadiseler birliğimize ve beraberliğimizi asla bozamaz. Bizi dışarıdan hiç kimse yıldıramaz ve yıkamaz. Tam tersine bizi birbirimize kenetleyecek ve ülkemize daha fazla hizmet etmeye vesile kılacaktır” ifadelerini kullandı.