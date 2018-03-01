Komşusuna bunu söyledi… ‘Oğlumuz evlenmedi çeyreği geri verin!’

Kayseri’de ilginç bir hadise yaşandı. Oğlu bir türlü evlenemeyen M.K. komşusunun kızının düğününde taktığı çeyrek altını geri istedi.

Kayseri’de ilginç bir hadise yaşandı. Oğlu bir türlü evlenemeyen M.K. komşusunun kızının düğününde taktığı çeyrek altını geri istedi.

Kayseri’de yaşayan Meryem Ç., 7 yıl önce kızının düğününe katılan komşusu M.K.’nın not göndererek taktığı çeyrek altını geri istemesiyle şaşkına döndü. M.K. yazdığı notta bu isteğine gerekçe olarak 38 yaşına gelen oğlunun evlenmemesini ve artık bu konuda umudunu yitirmesini gösteriyordu. Gazete Habertürk’ten Kenan Taşkın’ın haberine göre aslen Trabzonlu olan Meryem Ç., 7 yıl önce kızı Ayşe Ç.’yi evlendirdi. Düğüne ailenin yakın dostu ve komşusu M.K. da katılarak geline çeyrek altın taktı. Düğünün üzerinden 7 yıl geçtikten sonra Ayşe Ç.’nin annesi Meryem Ç.’ye komşusu M.K. tarafından tanıdıkları aracılığıyla bir not gönderildi. 65 yaşındaki Meryem Ç. notu okuyunca komşusunun düğünde taktığı çeyrek altını geri istediğini gördü.