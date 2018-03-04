Kimi-Nerede-Nasıl Yeneceksiniz?

Konyaspor son derece kritik maçta Yeni Malatyaspor’a evinde yenilirken, ligde kalma umutlarını azalttı. Malatyaspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona eren maçın ardından, taraftarlar yönetim ve teknik kadroyu istifaya çağırdı

Konyaspor son derece kritik maçta Yeni Malatyaspor’a evinde yenilirken, ligde kalma umutlarını azalttı. Malatyaspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona eren maçın ardından, taraftarlar yönetim ve teknik kadroyu istifaya çağırdı.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

Atiker Konyaspor Spor Toto Süper Lig’de 24.hafta maçında Yeni Malatyaspor’u ağırladı.

Maçın başından sonuna kadar sahada varlık gösteremeyen ve galibiyet için hiçbir şey yapamayan yeşil-beyazlılar 1-0 Malatyaspor’un üstünlüğüyle sona eren maçla birlikte düşmenin en büyük adaylarından olduğunu gösterdi.

Kale arkası tribünlerinin cezalı olması nedeniyle 15 bine yakın futbolseverin izlediği maçta Konyaspor çok tutuk bir futbol sergiledi.

8.dakikada maçın ilk tehlikeli atağını Konyaspor yaptı. Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Ömer Ali, ceza sahası içine ortasını yaptı. Arka direkte boşta kalan Adis Jahovic kafa vuruşunu yaptı ancak bu top kalenin üzerinden dışarı çıktı.

23. dakikada sağ kanattan Aytaç’ın kullandığı serbest atışta savunmadan seken topla buluşan Pereira ceza sahası yayı önünden kaleye şutunu çekti ancak top direğin yanından dışarı çıktı.

27. dakikada sağ kanattan Skubic’in ceza sahasına ortasında kaleci Ertaç topu çeldi.

Maçtan dakikalar (ikinci yarı)

54.dakikada orta alanda kısa pasla topla buluşan Michael Pereira ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleye şutunu çekti ancak bu top kalenin üzerinden dışarı çıktı.

57.dakikada Konyaspor gole yaklaştı. Eto’o ceza alanı içinde bir türlü kaleye yüzünü dönüp topa vuramadı, pozisyonun devamında sol kanattan gelişen atakta kısa pasla topla buluşan Moryke Fofana ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye şutunu çekti ancak bu top savunma oyuncularından geri döndü.

64.dakikada sağ kanattan gelişen atakta topun başına geçen Volkan Şen ceza sahası içine ortasını yaptı ancak bu top savunma oyuncuları tarafından tehlikeli bölgeden uzaklaştırıldı.

81.dakikada sağ kanatta kısa pasla topla buluşan Gilberto ceza sahası dışından kaleye şutunu çekti. Bu top kalenin üzerinden dışarı çıktı.

85.dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Aytaç Kara ceza sahası içine ortasını yaptı. Ön direkte topa hareketlenen Sadık Çiftpınar kafa vuruşunu yaptı ancak bu top kalenin üzerinden dışarı çıktı.

87.dakikada konuk ekibin golü geldi. Hızlı kullanılan serbest vuruş sonrasında sol kanatta topla buluşan Arturo Mina orta alanın solundan ceza sahası içine topu doldurdu.

Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Khalid Boutaib topu düzeltip kaleye şutunu çekti ve topu ağlarla buluşturdu: 0-1. Maçta bu sonuçla sona erdi ve Konyaspor son derece kritik maçı puansız kapatarak düşmenin en büyük adayı oldu.

TOLGA DURMAZ

Stat: Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Yugar Bebek xx, Erkan Akbulut xx

Atiker Konyaspor: Serkan xx, Ali Turan xx, Ömer Ali xx (Orkan dk. 75 x), Milosevic xx, Moke ww (Fofana dk. 46 x), Filipovic xx, Mehdi xx, Eto’o xx (Volkan Şen dk. 63 x), Ferhat xx, Jahovic xx, Skubic xx

Yedekler: Emrullah, Volkan Fındıklı, Eren, Selim, Jonsson, Vedat, Musa

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Matheus xx, Pereira xx (Gilverto Olivera dk. 78 x), Boutaib xx, Azubuike xx, Sadık xx, Adem xx (Diallo dk. 61 x), Chebake xx, Aytaç xx, Meza xx, Rahman Buğra xx (Berk 90+3 ?)

Yedekler: Farnolle, Gökhan, Nacer Barazite, Eren, Sincere, Fernando, Mustafa

Teknik Direktör: Erol Bulut

Gol: Boitaib (dk. 87) (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Ali Turan, Mehdi (Atiker Konyaspor), Azubuike, Matheus (Evkur Yeni Malatyaspor)