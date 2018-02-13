Kazada şehit olan Konyalı polis son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Ali Ergün, memleketi Konya'nın Akşehir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Ali Ergün, memleketi Konya’nın Akşehir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Akşehir Devlet Hastanesinden alınan şehidin cenazesi, ilçe merkezindeki babaevine getirildi. Şehidin şapkasını takan kız kardeşi Güllü Akça, cenaze aracına çıkarak, “Bu senin şapkan Ali’m benim. Ben seni nasıl bırakayım. Emanetin emanetimizdir. Eşine gözümüz gibi bakacağız. Ben sana doyamadım.” diyerek gözyaşı döktü.

Helallik alınmasının ardından şehit polisin naaşı, cenaze töreninin yapılacağı Nasreddin Hoca Meydanı’na getirildi.



Anne Döndü Ergün, tabutun başında “Yandım kuzum benim, ateş düştüğü yeri yakar yavrum.” diyerek gözyaşı döktü. Ayakta güçlükle durdukları gözlenen şehidin babası Veysel Ergün, eşi Fındık Ergün, erkek kardeşi Yılmaz Ergün ve kız kardeşi Çiğdem Arslan’ı yakınları teskin etmeye çalıştı.

Şehidin eşinin hamile olduğu, kardeşi Yılmaz Ergün’ün Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde jandarma uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

İl Müftü Yardımcısı Muharrem Biçer’in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı Akşehir Şehitliği’ne defnedildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi, yakınları, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Konya Valisi Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ve çok sayıda vatandaş katıldı.