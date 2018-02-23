Kaymakam Abbasoğlu şehit ailesini ziyaret etti

Doğanhisar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, şehit Er Esat Ertaş'ın baba ocağını ziyaret etti.

Doğanhisar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, şehit Er Esat Ertaş’ın baba ocağını ziyaret etti.

Abbasoğlu şehidin babası Ayhan ve annesi Durmuşe Ertaş’a taziye dileğinde bulundu.

Devlet olarak şehitlerin emanetlerinin her zaman yanlarında olduklarını dile getiren Abbasoğlu, vatanı bölmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini söyledi.

Er Esat Ertaş, Şanlıurfa Akçakale’de, nöbet değişimine giden askerlerin içinde bulunduğu zırhlı personel taşıyıcının dereye kapılıp, devrilmesiyle şehit olmuştu.