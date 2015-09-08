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9 MART 2018, CUMA
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Otomobil HABERLERİ
Otomobil devi Toyota’dan devrim gibi karar
Otomotiv ihracatında tüm zamanların rekoru geldi
Almanya şokta! Mercedes ve BMW…
Otomotiv devi Fiat veda ediyor
Opel Corsa’da devrim gibi değişim!
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MTV’de ölçütler arasına ‘motor gücü’ de ekleniyor
Tesla’dan Türkiye kararı!
Yılın en iyi otomobili belli oldu!
10 bin TL indirimi duyan koştu
Otomotiv üretiminde tarihi rekor
Alman devi 127 bin aracını geri çağırıyor
Toyota’dan tarihi dizel kararı
Otomobil fiyatları en az 3 bin lira düştü!
Otomobil fiyatları yıl başına göre yüzde 25 arttı
Büyük tehlike! Binlerce aracını geri çağırdı
Araç muayene ücretlerine zam geliyor
Otomotiv kampanyalarında faizsiz kredi rekabeti
‘Yerli otomobil’ ucuz olacak
Opel`i alan Peugeot parasını geri istiyor
İki dünya devi ortak oluyor!
Otomotivde ihracat rekoru
Araç sahipleri dikkat! 2018’de ödenecek MTV oranları belli oldu
900 bin aracını geri çağıyor
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