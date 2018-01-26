Katar’a iş gezisi düzenlendi

Konya Sanayi Odası (KSO), yılın ilk yurt dışı fuar gezisini Katar'a gerçekleştirdi. KSO Başkanı Memiş Kütükcü, 40 firmanın katılım gösterdiği Katar iş gezisinin verimliği geçtiğini söyleyerek, yapılan ikili iş görüşmelerinin de Konya ve ülke ekonomisine olumlu katkı sunacağını bildirdi.

Konya Sanayi Odası (KSO), yılın ilk yurt dışı fuar gezisini Katar’a gerçekleştirdi. KSO Başkanı Memiş Kütükcü, 40 firmanın katılım gösterdiği Katar iş gezisinin verimliği geçtiğini söyleyerek, yapılan ikili iş görüşmelerinin de Konya ve ülke ekonomisine olumlu katkı sunacağını bildirdi.

Konya Sanayi Odası, düzenlediği KOSGEB destekli yurt dışı fuar organizasyonlarına bu yıl da devam ediyor. KSO, 2018 yılının KOSGEB destekli ilk yurt dışı fuar organizasyonunu Katar’da düzenlenen Expo Turkey By Qatar 2018 Fuarına gerçekleştirdi. Girişimci İşadamları Vakfı Konya Şubesi ile ortak düzenlenen programa 40 firmadan 50 firma temsilcisi katıldı.

Yapılan fuar ziyareti ile ilgili bilgi veren Konya Sanayi Odası Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Kütükcü, yılın ilk yurt dışı fuar organizasyonunun yoğun katılım ile gerçekleştirildiğini söyledi. Oda olarak, 2017 yılında 12 yurt içi ve yurt dışı fuara KOSGEB destekli iş gezisi düzenledikleri bilgisini paylaşan Kütükcü, yılın ilk fuarının da Konyalı sanayiciler ve işadamları açısından verimli geçtiğini söyledi. Heyetin yaptığı ikili iş görüşmelerinin Konya’nın ihracatına olumlu katkı sunacağına inandıklarını belirten Kütükcü, “Bu yıl ilk KOSGEB destekli fuar ziyaretimizi TOBB Türk-Katar İş Forumuna katılarak, Expo Turkey By Qatar 2018 Fuarına gerçekleştirdik. Odamız ve GİV ile ortak düzenlediğimiz bu programda Konyalı heyetimiz, önce TOBB ile Katar Ticaret ve Sanayi Odası’nın organizasyonu ile Doha’da gerçekleştirilen Türk-Katar İş Forumuna katıldı, ardından da Türk ve Katar firmaları ile iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Burada, altyapı, elektrikli cihazlar, plastik ürünler, gıda ve tarım, lojistik, inşaat, makine ve teçhizat, kimyasal temizlik, züccaciye, tarım makineleri, enerji, ilaç ve tıbbi cihazlar başta olmak üzere çeşitli sektörlerde ikili iş görüşmeleri yapıldı” şeklinde konuştu.

Konyalı işadamlarının Katar pazarını yakından gördüğünü ve önümüzdeki yıllarda fuarda katılımcı olabilmek için çeşitli girişimlerde bulunduğunu aktaran Kütükcü, heyete Katar Türkiye Büyükelçisi Fikret Özer ve Doha Ticaret Müşaviri Burak Güreşçi’nin katılımı ile Katar’da iş yapma, Katar ticaret mevzuatı ve Katar’da ortak yatırım fırsatları konularında bilgilendirme yapıldığını belirtti.

Fuar gezisinin 4 gün sürdüğünü ve Konyalı heyetin Katarlı firmaların bulunduğu Organize Sanayi Bölgesi ve Serbest Bölge Limanlarını da gezdiğini aktaran Kütükcü, yapılan gezilerin ve ikili iş görüşmelerinin Konya ve Türkiye ekonomisine olumlu katkılar sunacağına inandıklarını sözlerine ekledi.