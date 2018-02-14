Karekod uygulaması güvenilirliği artırdı

TESK Genel Başkanı Palandöken, "Karşılıksız çek sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre büyük oranda azaldı. Bu azalmada güvenilirliği artıran karekod uygulamasının büyük payı var." dedi.

TESK Genel Başkanı Palandöken, “Karşılıksız çek sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre büyük oranda azaldı. Bu azalmada güvenilirliği artıran karekod uygulamasının büyük payı var.” dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, karşılıksız çek sayısının geçen yıl bir önceki yıla göre büyük oranda azaldığını belirterek, “Bu azalmada güvenilirliği artıran karekod uygulamasının büyük payı var.” ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, geçen yıl bankalara ibraz edilen 20 milyon çekin 435 bininin karşılıksız çıktığını aktardı.

Keşidecinin de hamilin de akıllı cep telefonlarına indirilen mobil uygulama üzerinden ödemelerin hangi oranda yapıldığını görebildiğini hatırlatan Palandöken, bunun karşılıklı güveni artırdığını vurguladı.

Palandöken, karşılıksız çek sayısının geçen yıl bir önceki yıla göre büyük oranda azaldığını belirterek, “Bu azalmada güvenilirliği artıran karekod uygulamasının büyük payı var.” değerlendirmesinde bulundu.

Protestolu senetlerde de bir önceki yıla göre düşüş olduğunu kaydeden Palandöken, “Enflasyon oranıyla kıyaslandığı zaman reel olarak protestolu senet miktarının da azaldığını söyleyebiliriz. Karşılıksız çek ve protestolu senetlerdeki bu azalış trendi ekonomi açısından son derece umut verici.” ifadesini kullandı.