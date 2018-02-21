Karatay’ın 20. konağı emeklilerin hizmetinde

Karatay Belediyesi tarafından yapılan Aslanlıkışla Caddesi üzerindeki Çelebi Cami'nin arkasında yer alan Çelebi Emekli Konağı emeklilerin hizmetine sunuldu. Çelebi Emekli Konağı bölgedeki büyük bir ihtiyaca cevap verdi.

Karatay Belediyesi tarafından yapılan Aslanlıkışla Caddesi üzerindeki Çelebi Cami’nin arkasında yer alan Çelebi Emekli Konağı emeklilerin hizmetine sunuldu. Çelebi Emekli Konağı bölgedeki büyük bir ihtiyaca cevap verdi.

Karatay’a kazandırılan 20 Emekli Konağı’nda emeklilerin düzenli sağlık kontrolleri doktor ve hemşireler tarafından gerçekleştiriliyor. Emekliler, sosyal aktiviteler, geziler ve çay sohbetleri eşliğinde emekliliklerinin tadını çıkartıyorlar. Karatay Belediyesi fiziki belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra pek çok sosyal projeye de başarıyla imza atmaya devam ediyor. Karatay Belediyesi emekli konaklarında emekliler hem hoşça vakit geçiriyor hem de gün içinde yapılan ücretsiz ikramlar, düzenlenen geziler ve piknikler emeklilerin hayatlarına renk katıyor.

“Büyüklerimizin duasını almak bizim için çok değerli”

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli belediye hizmetlerinin doğumdan ölüme kadar hayatın her alanında yer aldığını söyleyerek; “Konaklarımızda emeklilerimiz sosyalleşme imkanı bularak yeni dostluklar oluşturuyorlar. Düzenlediğimiz şehir içi ve şehir dışı gezilerimizle emeklilerimiz görmediği yerleri görme imkanı buldukları gibi; yıllar önce gittikleri yerleri tekrar görerek hatıralarını yad edebiliyorlar. Yaşadıkça insanın bilgisi, hayata ve olaylara bakışı değişiyor. Biz de emeklilerimizle bir araya gelerek onların hayat tecrübelerinden faydalanma imkanı buluyoruz. Onlara ettiğimiz hizmet bize dua olarak dönüyor. Emekli büyüklerimizin duasını almak bizim için çok değerli. “dedi.

“Karatay’ın 21. Emekli Konağı’nın Yapımı Hızla Devam Ediyor”

Başkan Hançerli Karatay’ın 21.Emekli Konağı’nın yapımının hızla sürdüğünü söyledi. Başkan Hançerli, Büyüksinan Mahallesindeki Araplar Büyüksinan Cami bahçesinde yapımı süren 21. Emekli Konağı’nın da en kısa sürede hizmete açılacağının müjdesini verdi.

Emekliler hizmetlerden memnun

Karatay Belediyesi Emekli Konakları müdavimleri, gördükleri güler yüzlü hizmetten çok memnun olduklarını belirterek; “Her saat başı çay servisimiz yapılıyor, burada emekli arkadaşlarımızla güzel sohbetler gerçekleştiriyoruz. Konaklarımızda ki kütüphanelerde dini kitaplardan dünya klasiklerine kadar pek çok kitabımız var. Düzenlenen geziler sayesinde pek çok yeri görme imkanı buluyoruz. Şeker, kolestrol, tansiyon değerlerimiz doktor ve hemşireler tarafından düzenli olarak yapılan sağlık kontrolleri ile takip ediliyor. Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli’ye biz emeklilere sağladığı imkanlardan dolayı çok teşekkür ederiz.”dedi.