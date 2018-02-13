Karatay’da temizlik çalışmaları 7/24 devam ediyor

Karatay, hem Konyalılar hem de Konya'ya yurtiçi ve yurtdışından gelen ziyaretçiler için adeta şehrin vitrini olmaya devam ediyor.

Karatay, hem Konyalılar hem de Konya’ya yurtiçi ve yurtdışından gelen ziyaretçiler için adeta şehrin vitrini olmaya devam ediyor. Karatay Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri gece-gündüz çalışarak daha temiz bir Karatay ve daha sağlıklı bir yaşam alanı oluşturabilmek için özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri yılın her günü ve günün her saati, Karatay’ın en işlek meydanlarından ara sokaklarına kadar uzanan bir çalışma programı çerçevesinde 95 km uzaklıktaki mahalleler de dahil olmak üzere 82 Mahallede çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli konuya ilişkin yaptığı açıklamada bütün belediye faaliyetlerinde olduğu gibi, temizlik işlerinde de disiplinin ve koordineli çalışmanın büyük önem taşıdığını belirtti. Başkan Hançerli “Temizlik faaliyetleri büyük bir planlama gerektiren çalışmalardır. Ayrıca yapılan planlamaya hassasiyetle uymak da en az plan yapmak kadar önemlidir. 417 caddesi ve 4.779 sokağı ile toplam uzunluğu 3.948 km olan bir ulaşım ağını sürekli temiz tutmak özverili bir çalışma gerektiriyor. Ekipler, her hafta toplam 6.600 km yol süpürüyor. Ekipler yıl bazında ise 343.200 km temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Karatay’da bulunan 417 cadde ve 4.779 sokağı süpüren ekipler; 17 adet son teknoloji ürünü süpürgeli araçlar kullanıyor.”dedi.

Başkan Mehmet Hançerli “Hemşerilerimize ve dünyanın dört bir yanından Hazreti Mevlana’nın çağrısına uyarak Karatay’ımıza gelen misafirlerimize sokakları, caddeleri ve meydanları pırıl pırıl bir Karatay sunmak bizim asli görevimizdir. Bu görevi layığı ile yerine getirmek için Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz 35 çöp kamyonu 17 süpürgeli araç ve 214 personel ile gece gündüz çalışıyorlar.” dedi. Başkan Hançerli özellikle gün içerisinde büyük yoğunluk yaşanan ilçe merkezinde geceleri yıkama tankerleri ile meydanların ve caddelerin yıkandığını, ardından süpürgeli araçlarla süpürülerek sabaha hazırlandığını belirtti. Konya’yı ziyaret eden milyonlarca misafirin Mevlana Türbesine geldiğini vurgulayarak çalışmaların süreceğini belirtti.