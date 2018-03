Karatay Belediyesi uyuşturucu ile mücadelede farkındalık oluşturuyor

Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Celaleddin Karatay Gençlik Merkezi'nde gençleri başta uyuşturucu olmak üzere alkol ve sigara gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve konu ile ilgili farkındalık oluşturmak için masa tenisi turnuvası düzenledi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği turnuva sonunda Zeynep Demirtaş üçüncülük, Bilal Şişman ikincilik, Cahit Oğuz ise birincilik madalyası almaya hak kazandı.

Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Celaleddin Karatay Gençlik Merkezi’nde gençleri başta uyuşturucu olmak üzere alkol ve sigara gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve konu ile ilgili farkındalık oluşturmak için masa tenisi turnuvası düzenledi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği turnuva sonunda Zeynep Demirtaş üçüncülük, Bilal Şişman ikincilik, Cahit Oğuz ise birincilik madalyası almaya hak kazandı.

Başkan Hançerli, Karatay Belediyesi olarak gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek; Celaleddin Karatay Gençlik Merkezi’nde öğrenciler için kültürel birikim ve sosyal etkinliklere katılımı sağlamak amacıyla kurulan derslikleri, müzik atölyesi, bilgisayar laboratuvarı, kafeteryası, bilardo salonu, kütüphanesi, internet-bilişim köşesi, fitness-aerobik salonu, etüt salonu gibi etkinlik alanlarını bünyesinde barından büyük bir kompleks ile gençlere yönelik her imkanı sağlamaya çalıştıklarını belirtti. Başkan Hançerli; 14-28 yaş aralığındaki tüm gençlerin Celaleddin Karatay Gençlik Merkezi’ne kayıt yaptırabileceğini söyleyerek; Gençlik Merkezinin şu an 4800 kayıtlı üyesi olduğunu ve bu sayının her geçen dönem daha da arttığını belirtti. İngilizce, resim, solid works, İşaret Dili, Hızlı Okuma, Bilgisayar, Autocad, Diksiyon, Gitar, Bağlama, Folklor, üniversiteye hazırlık, Bay-Bayan Fitness olmak üzere toplam 13 branşta eğitim verildiğini kaydeden Başkan Hançerli, öğrencilerin taleplerine göre farklı branşlarda da eğitim verilebileceğini belirtti. Celaleddin Karatay Gençlik Merkezi’nde belirli aralıklarla gençlerle bir araya geldiklerini söyleyen Başkan Hançerli, gençlerin iyi yetişmesi, ülkesine ve milletine hayırlı bireyler olmaları için Karatay Belediyesi olarak çalışmaların hızla süreceği dile getirdi.

“Gençlerimiz şehitlerimizin emanetidir”

Başkan Hançerli Afrin’de ülkemizin bekası ve geleceğinin teminatı için şehit düşen askerlerimizin aziz hatırası ve şehitlerimizin emaneti ülkemizin geleceği olan gençlerimizin daha umutlu yarınları için uyuşturucu ve kötü alışkanlıklarla mücadelemiz sürecektir. Şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, acılı ve gururlu ailelerine de sabır diliyorum.”dedi.

Afrin için dua ettiler

Masa tenisi turnuvası sonunda gerçekleştirilen ödül töreninde gençler Afrin’de çarpışan kahraman Mehmetçikler için dua ederek, destek pankartları açtı.