Karatay Belediyesi Şefkat Evleri zor durumdaki ailelere kucak açıyor

Karatay Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen 96 dairelik Şefkat Evleri savaş ve doğal afet mağduru olanlara, sokakta kalmışlara, dul yetim ve ihtiyaç sahiplerine kucak açmaya devam ediyor. 437 kişiye ev sahipliği yapan Şefkat Evleri sakinlerinin yakıt giderleri de Karatay Belediyesi tarafından karşılanıyor.

17 Ağustos 1999 depreminde evlerini kaybeden depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak için Karatay Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Şefkat Evleri, özellikle son yıllarda savaşın hüküm sürdüğü komşu coğrafyalarda evlerini terk etmek zorunda kalmış çaresiz insanlara ev sahipliği yapıyor.

“Zor durumda olanların her zaman yanındayız”

Karatay Belediyesi olarak her konuda ihtiyaç sahibi kimsesizlerin yanında olup, onlara destek olacaklarını ifade eden Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, “Hoşgörü, Hz. Mevlana’dan bize yadigar kalmış bir haslettir. İşte bu haslet doğrultusunda hayat bulan şefkat evleri doğal afetlerden savaşlara kadar pek çok zorluk ile imtihan edilen zor durumdaki insanlarımıza kucak açmış, onlara sıcak ve güvenli bir yuva olmuştur” diye konuştu. Şefkat Evlerinde barınan vatandaşların her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını ifade eden Başkan Hançerli, “Şefkat Evlerinde barınan vatandaşların, yakıt dahil her türlü ihtiyacı karşılanmaktadır. 4 bloktan oluşan şefkat evlerimizde güvenlik 24 saat görev yapmakta, sosyal aktiviteler, iftar programları yapılmakta, internet evi, masa tenisi salonu bulunmaktadır. Ülkelerinden çeşitli nedenlerle göçe mecbur bırakılan; Suriye, Somali, Sudan gibi yabancı ülke vatandaşları da Şefkat Evleri’nde ikamet etmektedir. Toplam 96 daireden oluşan Şefkat Evleri sokakta kalmış, yetim ve dul ihtiyaç sahibi 437 kişiyi barınıyor” şeklinde konuştu. Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, hiçbir şekilde geliri olmayan, sokakta kalmış, yetim, dul ve ihtiyaç sahibi aileleri içinde barındıran Şefkat Evlerinde kimsesizlere kucak açtıklarını dile getirerek gerekli her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti. Başkan Hançerli, 4 blokta mantolama, her daireye çelik kapı ve vestiyer tüm blokların çatı bakımları ve mutfak dolaplarının bakımı gibi birçok yeniliğin yapıldığını vurguladı. Başkan Hançerli, güvenilir ve tam bir site görünümüne kavuşan Karatay Şefkat Evlerinde kalan ihtiyaç sahibi aileler için üzerlerine düşen yükümlülüğü yerine getirdiklerini ve bundan sonrada Karatay Belediyesi olarak her konuda ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olup, onlara destek olacaklarını söyledi.

Şefkat Evleri’nde kalan aileleri yalnız bırakmadıklarını ifade eden Başkan Hançerli, “Şefkat Evlerimizi milletvekillerimiz, meclis üyelerimizce sık sık ziyaret edilip kendileriyle ilgileniliyor. Ayrıca belediye meclisimizin oluşturduğu komisyon tarafından tespit edilen eksiklikleri ve ihtiyaçları belirlenip ivedilikle giderilmektedir. Komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi, siteler arasında diyalogların sağlamlaştırılması için de belediye olarak çeşitli program ve aktiviteler düzenleyerek kaynaşmayı sağlayacağız. Karatay Belediyesi olarak her konuda ihtiyaç sahibi kimsesizlerin yanında olup desteklerimizi sürdüreceğiz.” dedi.