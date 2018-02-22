Karatay Belediyesi okullara bayrak hediye etti

Karatay Belediyesi Afrin'de icra edilen Zeytin Dalı Harekatı'na destek için okullara 1000 adet Türk Bayrağı hediye etti.

Karatay Belediyesi Afrin’de icra edilen Zeytin Dalı Harekatı’na destek için okullara 1000 adet Türk Bayrağı hediye etti.

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli kahramanca çarpışan askerlerimize destek vermek ve gençlerin milli birliktelik duygusunu pekiştirmek için gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi ile Karatay’da bulunan okullara 1000 adet Türk Bayrağı hediye edildiğini ifade etti. Başkan hançerli Türk ordusunun Kurtuluş Savaşında Kore’de, Terörle Mücadele’de, 15 Temmuz hain darbe girişiminin önlenmesinde ve Zeytin Dalı Harekatında her zaman en ön safta yer alarak; cesaretin en büyük örneklerini ortaya koyduğunu, ülkemize yönelik kirli emelleri bertaraf edecek büyük manevi gücü Türk Halkının sevgi ve duasından aldığını söyledi. Başkan Hançerli “Bir milletin şerefi cephedeki askerin sırtındadır. Biz de milletin şerefini omuzlarında taşıyan askerlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için Türk Bayraklarımızı okullarımıza astık.” dedi.

Öğrencilerden Afrine Selam Var

Öğrenciler ülkemizin bekası ve güvenliği için Afrin’de kahramanca çarpışan Mehmetçiklerimize, Karatay’dan selam gönderdiler. Öğrenciler, Çanakkale Savaşını hatırlatarak; gerekirse vatan için her yaştan Türk Gencinin savaşmaya hazır olduğunu belirttiler.