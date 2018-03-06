Karatay Belediyesi İsmil’de Afrin şehitleri anısına ağaç dikti

Afrin Zeytin Dalı Harekatının başladığı ilk günden beri desteğini sürekli gösteren Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, İsmil Mahallesi'nde Afrin Zeytin Dalı Koruluğu oluşturarak şehitlerin anısına ağaç dikti.

Afrin Zeytin Dalı Harekatının başladığı ilk günden beri desteğini sürekli gösteren Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, İsmil Mahallesi’nde Afrin Zeytin Dalı Koruluğu oluşturarak şehitlerin anısına ağaç dikti. 248 Bin m²’lik alanda gerçekleştirilen ağaç dikim törenine Konya Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Suat Uzun ve dernek üyesi Muhtarlar, Konya Karatay ve Tüm İlçeleri Muhtarlar Derneği üyesi Muhtarlar, Konya Orman İşletme Müdür Yardımcısı Kemal Yalçın, Karatay Belediye Meclisi, Kent Konseyi Üyeleri ve İsmilliler katıldı. Başkan Hançerli ağaç dikim töreninde yaptığı konuşmada Afrin’de şehit düşen Mehmetçiklerin anısını yaşatmak için oluşturulacak koruluğun manevi olarak büyük önem taşıdığını söyledi.

“Burası Afrin”

Başkan Hançerli” fiziki olarak İsmil’deyiz; ama kalben evlatlarımızla kardeşlerimizle birlikte Afrindeyiz. Kent Konseyimiz ve Karatay Muhtarlarımız ile birlikte bir program düzenleyeceğiz. Battaniye, eldiven, kaşkol ve berelerimizi alacağız ve oraya gideceğiz. Devletimizin her şeyi vardır ve devletimiz çok büyüktür. Ama bizim de çorbada tuzumuz olsun.”dedi.

“Tüm Şehitlerimizi Rahmet ve Minnetle Anıyorum”

Karatay Belediyesi tarafından Şehit Piyade Er Muharrem Öksüz anısına memleketi Divanlar’da yapılan hatıra ormanının da her geçen gün büyüdüğünü hatırlatarak, “Tüm şehitlerimize rahmet ve geride kalan vefakar ailelerine baş sağlığı diliyorum.”dedi.

“Karatay Belediyesi’nin En Büyük Yatırımını İsmil’de Gerçekleştiriyoruz”

Başkan Hançerli” Bizim gözümüzde nüfusu onlarca ilçeden daha büyük olan İsmil’in öneminin idraki içindeyiz. İsmil’in büyüklüğüne yakışır hizmetler yapmaktayız. KOSKİ çalışmaları neticesinde İsmil kanalizasyona kavuştu. Karatay Belediyesi olarak beton asfalt çalışmaları gerçekleştirdik. 2018 yılında Karatay Belediyesi’nin en büyük yatırımını İsmil’de gerçekleştiriyoruz. 60 Milyon Liralık bir yatırımla şimdiye kadar hak ettiği değeri bulmayan İsmil Kaplıcaları büyük bir cazibe merkezi haline gelecek.”dedi.

Yapılan Duaların ardından protokol ve vatandaşlar ağaçlandırma alanın da Şehitlerimizin anısına ağaç dikimi gerçekleştirdi