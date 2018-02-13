Karapınarlı şoförlerden Bozu’yu güven oyu

Karapınar Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Yaşar Bozu, yeniden bu göreve seçildi. Mevlana İmam Hatip Ortaokulu Salonunda yapılan Karapınar Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Genel Kurulu'nda tek listeyle seçime gidildi.

Karapınar Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Yaşar Bozu, yeniden bu göreve seçildi. Mevlana İmam Hatip Ortaokulu Salonunda yapılan Karapınar Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Genel Kurulu’nda tek listeyle seçime gidildi. Yapılan oylama sonucunda Bozu, yeniden başkanlığa getirildi. Bozu, seçim sonrası yaptığı konuşmada, şoförlerin sorunlarını bildiklerini, çözümü noktasında gayret gösterdiklerini dile getirerek, “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olarak gücümüzü ve sorumluluğumuzun farkındayız. Yük ve yolcu taşımacılığı yapan esnafımızın sosyal ve ekonomik olarak değişimi ve gelişimi için öncü olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bizlere güvenip yeniden göreve getirmenizden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.