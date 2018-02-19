Karamercan: “Emeklilik bekleyen esnafımıza müjde”

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Ali Osman Karamercan, "Hükümetimiz emeklilik bekleyen esnaf ve sanatkarlarımız açısından önemli bir adım attı. Bakanlık ile yapılan protokol ile BAĞ-KUR sigortalılarımızın 48 ay vade ile borçlarını ödemeleri sağlanmış olacak" dedi.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Ali Osman Karamercan, “Hükümetimiz emeklilik bekleyen esnaf ve sanatkarlarımız açısından önemli bir adım attı. Bakanlık ile yapılan protokol ile BAĞ-KUR sigortalılarımızın 48 ay vade ile borçlarını ödemeleri sağlanmış olacak” dedi.

KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan, BAĞ-KUR’a prim borcu olan ve emekli olamayan esnaf ve sanatkarların, birikmiş prim borçlarının ödenmesine yönelik sigorta prim borcu kredisi kullandırılmasına ilişkin protokolün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla imzalanmasının esnaf ve sanatkarlar açısından sevindirici bir gelişme olduğunu söyledi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Başkan Karamercan, “BAĞ-KUR sigortalılarımızın 48 ay vade borçlarını ödemeleri, ödenmesinin de emekli maaşından sağlanması gerçekleştirilecek. Önemli olan protokol yapılan banka tarafından komisyon alınmayacak olması. Bu krediye başvuran esnaflarımızın geçmiş sorgulaması da yapılmayacak. Protokol 3 ay süreyle geçerli olacak. Ancak 3’er ay süreyle istenirse 2 kez aha uzatılabilecek. 1.28 faiz oranı ve 48 ay vade ile borçlu olduğu için emekli olamayan BAĞ-KUR’lu esnafımız emekli olabilecek. Özellikle birikmiş prim borcu olan ve askerlik, doğum borçlanması yaparak emekli olacak olanlar da bu imkandan faydalanabilecek. Emekliliği gelmiş esnafımız müracaat ettiklerinde Ziraat Bankalarına kredi yatacak ve kullanabilecekler” şeklinde konuştu.



“Esnafımız sağlık hizmeti de alabilecek”

Yapılan protokol ile esnaf ve sanatkarların büyük bir sıkıntısının ortadan kalkacağının altını çizen Başkan Karamercan, “Esnaf ve sanatkarlarımızın en büyük sıkıntısı prim borcundan dolayı emekli olamamalarıydı. Ayrıca aileleri ile birlikte sağlık hizmetlerinden de faydalanamıyorlardı. Şimdi bu protokol ile yaşanan mağduriyet ortadan kalkıyor. Protokolün yapılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakanımız Binali Yıldırım’a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Jülide Sarıeroğlu’na ve emeği geçen herkese esnaflarımız ve mağduriyet yaşan vatandaşlarımız adına teşekkür ediyoruz” diye konuştu.