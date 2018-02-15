Karaman-Konya karayolunda sahte para operasyonu

Piyasaya sahte para sürdükleri iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Piyasaya sahte para sürdükleri iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin İstanbul’dan aldıkları sahte paraları Karaman’da piyasaya sürecekleri yönünde bilgi alması üzerine çalışma başlattı.

Çalışmaları derinleştiren ekipler, Karaman-Konya karayolu mevkisinde A.Y, İ.D, M.A. ve N.U’yu bir otomobilde gözaltına aldı.

Şüphelilerin üst araması ve ikametinde, 139 adet sahte 200 liralık banknot, 1 adet sahte polis emeklileri derneği basın kartı ve 1 adet sahte polis emeklileri derneği üye kartı, 9 adet sahte 100 lira banknot, 1 adet sahte çek, 3 adet sahte 100 liralık banknot, şahısların kullandıkları otomobilde 117 adet sahte 200 liralık, 63 adet sahte 100 liralık bankonot ve 1 adet polis emeklileri derneği araç tanıtım kartı ele geçirildi.

Zanlıların, Karaman Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.