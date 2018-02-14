Kapkaç ile çaldığı parayı gömmeye çalışırken yakalandı

Konya'da yolda yürüyen genç kızın kol çantasını kapkaç yöntemiyle çalan kişi, çantadaki parayı bir evin bahçesine gömmeye çalışırken yakalandı.

Konya’da yolda yürüyen genç kızın kol çantasını kapkaç yöntemiyle çalan kişi, çantadaki parayı bir evin bahçesine gömmeye çalışırken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi’nde ablasıyla yolda yürüyen Rabia A’nın (24) arkasından yaklaşan Rıfat Ö. (23), genç kızın çantasını kapkaç yöntemiyle alarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelinin kaçış istikameti doğrultusunda araştırma başlattı. Ekipler, bir süre sonra şüpheli Rıfat Ö’yü, genç kızın çantasından aldığı 500 lirayı bir evin bahçesine gömmeye çalışırken yakaladı.

Şüphelinin, hırsızlık, dolandırıcılık ve uyuşturucu madde bulundurma gibi 14 farklı suçtan sabıka kaydının olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Rıfat Ö, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.