Kanadı kırık martı koruma altına alındı

Beyşehir ilçesinde, kanadı kırık olduğu için uçamayan yaralı martı koruma altına alındı.

Beyşehir ilçesinde, kanadı kırık olduğu için uçamayan yaralı martı koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba Kanalı içerisinde kanadı kırık vaziyette dolaşan ve uçamadığı gözlenen yaralı bir martıyı gören duyarlı bir vatandaş, durumu Orman ve Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri, yaralı martıyı mahsur kaldığı kanaldan çıkararak koruma altına aldı.

Yaralı martının tedavisi tamamlandıktan sonra tekrar doğaya salınacağı öğrenildi.