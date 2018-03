Kahramanlar can verir Yurdu yaşatmak için...-Özge Karayılan-Yeni Meram Gazetesi

Ülke olarak son günlerde zor zamanlar geçiriyoruz.

Her gün duyduğumuz şehit haberleri yüreklerimizi yakıyor.

Ülkemizin dört bir yanından feryatlar yükseliyor.

Anne babalar dik durmaya çalışsalar da, ‘Vatan sağ olsun’ deseler de yürekleri yanıyor.

Kahraman Mehmetçiğimiz ise düğüne gider gibi korkusuz ve gülerek gidiyor.

Ne kutlu bir ordumuz ve milletimiz var ki her gün yeni kahramanlıklar, başarılar elde ediyor.

Bugün Afrin’deyiz.

Ülkemize, bayrağımıza göz dikenlere karşı savaşıyoruz.

Biz küçük bir terörist grup ile mi savaşıyoruz

Yoksa o küçük terörist grubunun arkasına saklanmış, büyük devletlerle mi?

İşte o kadar korkaklar ki cesurca çıkamıyorlar

Güvenlik güçlerimiz her gün kahramanca savaşırken onlar haince ve sinsice yardımlarını sürdürüyorlar.

Allah ordumuza ve milletimize güç versin

Diğer yandan ise millet olarak yine ne kadar asil bir ırk olduğumuzu ortaya koyuyoruz.

Binlerce vatandaşımız gönüllü askerlik için başvururken

Analarımız ise ellerinden geldiği kadar Mehmetçiğe destekte bulunmak için çaba sarf ediyor.

Ülkemizin dört bir yanı bayraklarla donatılıyor

Milli şuur okullarda, sokaklarda bir kez daha anlatılıyor.

Ve Türk Silahlı Kuvvetleri her gün vatandaşları bilinçlendirmek için açıklamalarda bulunuyor.

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı gün gün veriliyor.

Bizler o rakamları duydukça bir nebze de olsa rahat nefes alıyoruz.

Evet şimdiye kadar, Zeytin Dalı Harekatı’nda 1528 terörist etkisiz hale getirildi

Bu rakam her saat, her gün artarak devam ediyor.

Eminim ki siz bu yazıyı okurken de rakam bir hayli artmıştır.

Bir kez daha şehitlerimize rahmet diliyoruz. İnşallah tek bir şehit dahi vermeden bu operasyonu başarı ile tamamlarız.