Kadir İnanır yoğun bakımdan çıktı

Sanatçı Kadir İnanır’ın yoğun bakımdan çıkarıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Acıbadem Fulya Hastanesi’nde tedavisi süren İnanır’ın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Girişimsel Nöroradyoloji Uzmanı Prof. Dr. Naci Koçer, sanatçının yoğun bakımdan çıkarılarak hastane odasına alındığını, sağlık durumunun gayet iyi olduğunu söyledi.

Ünlü oyuncu ile sabah güzel bir konuşma yaptıklarını anlatan Koçer, “Sabah Kadir Bey ile gayet net ve güzel bir konuşma yaptık. Artık kendisi yoğun bakımda değil, yatakta. Dünden itibaren ayağa da kaldırdık. Şu anda herhangi bir fiziksel problemimiz yoktur.” dedi.

Koçer, İnanır’ın hastaneye erken getirilmesinin önemine vurgu yaparken, bu vesileyle tanının hızlı konulabildiğini vurguladı.

Sanatçının beyin pıhtısının ana beyin damarlarından birinde bulunduğunu dile getiren Koçer, şöyle konuştu:

“Kadir Bey’in pıhtısı ana beyin damarlarından birindeydi. Bu tür ani damar tıkanıklıklarında beyin cerrahisinin yani açık ameliyatın, kafatasının çıkarılarak yapılan ameliyatların yeri çok kısıtlıdır. Asıl işlem o pıhtının dışarı alınmasıyla mümkündür ve yandaş bazı ilaçlarla o pıhtının erimesini kolaylaştırmakla mümkündür. Kadir Bey’de de bu zamanında etkin şekilde yapıldı. Çünkü tanısı kısa sürede konuldu, damara kısa bir zamanda girildi ve pıhtı kısa bir zamanda çıkartıldı.”

“Şu anda karşımızda yürüyen, konuşan, her türlü normal aktivitesini yapan bir kişi olarak duruyor”

İnanır’ın nörolojik tablosunun iyi olduğunu ve her türlü aktivitesini yapabilecek duruma geldiğini aktaran Koçer, “Şu anda karşımızda yürüyen, konuşan, her türlü normal aktivitesini yapan bir kişi olarak duruyor. İşlemden hemen sonra da böyleydi ama bugünlerde biraz daha rahat. Yoğun bakımda tutmamızın nedeni şimdiye kadar bu pıhtıyı attıran bazı risk faktörleri var Kadir Bey’in. O risk faktörlerini kontrol altında tuttuk bu döneme kadar, bize de vücut iyi cevap verdi. O nedenle dün yatağına çıkartma fırsatını bulabildik.” diye konuştu.

Koçer, İnanır’ın en kısa sürede hastaneden çıkarılmasını planladıklarını sözlerine ekledi.

Sanatçı “altın saat” ile sağlığına kavuştu

Benzer vakalar için de kritik zaman dilimi hakkında bilgilendirmede bulunan Koçer, şunları kaydetti:

“Beyin kalpten çok farklı bir organ. Kalp krizi geçirdiğiniz zaman çoğunlukla ağrıyla doktora gidersiniz ama beyin krizinde ağrı olmuyor. Ağrı olmadığı için beyin krizi geçiren kişinin biraz daha umursamaz hali çok normal. Çünkü damarlarından biri tıkanmış, hele büyük damar tıkanıklığında… Hasta yakınlarına büyük görev düşüyor. İnme bulgularını öğrenmek lazım. Böyle bir durum görüldüğünde hastanıza yardım etmek istiyorsanız altın saatler ilk 4 saat. İlk 4 saati geçirdikten sonra zaten beynimizde hasar kalıcı oluyor.”



“Pıhtıyı zamanında çıkaramasaydık kalıcı bir felç olma olasılığı çok yüksekti”

Nöroloji Uzmanı Dr. Beyza Çitçi ise İnanır’ın hastaneye ilk getirildiğinde nörolojik olarak beyninin sağ tarafında problem olduğunun belirlendiğini ifade etti.

“Beynin çok büyük bir alanı risk altındaydı, beslenmesi yetersizdi. Eğer o pıhtıyı zamanında çıkaramasaydık kalıcı bir felç olma olasılığı çok yüksekti. Neyse ki Kadir Bey’de her şey zamanında ve olması gerektiği gibi oldu ve tam olarak işlem sonrası nörolojik muayenesi normale döndü.” diyen Çitçi, İnanır’ın şu an her işini kendisinin gördüğünü kaydetti.

Çitçi, “Bu pıhtılaşmanın niye olduğuna dair bir takım tetkikler ve bunların tedavisi devam ediyor. Bu iş tamamlandıktan sonra Kadir Bey ilaçlarını kullanarak normal hayatına devam edecek.” değerlendirmesinde bulundu.

İnanır, 11 Şubat Pazar günü aniden gelişen konuşma bozukluğu ve sol tarafında güçsüzlük nedeniyle hastaneye götürülmüş, beynine pıhtı atması nedeniyle girişimsel işlem uygulanarak yoğun bakım servisine alınmıştı.