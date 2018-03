Kadınların günü!-Özge Karayılan-Yeni Meram Gazetesi

Dün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ydü

Her yıl olduğu gibi ve her özel günde olduğu gibi çeşitli kutlamalar yayınlandı, kadının önemi, gücü vurgulandı, ne kadar kutsal bir varlık olduğu anlatıldı.

Çiçekler gönderildi, yemekler verildi, hatta bir belediyemiz de kadın çalışanlarına idari izin verdi.

Buraya kadar herşey iyi, güzel, hoş.

Hayat ne kadar da güzel…

Ama gelelim gerçek hayata.

Maalesef ki gerçek hayatta kadınlar tecavüze uğruyor, tacize uğruyor, dövülüyor, aşağılanıyor ve en kötüsü öldürülüyor.

Sevgili okurlar biz ne kadar kendimizi kandırsak da durum böyle.

Her gün televizyonlarda, gazetelerde görmüyor muyuz.

Dünyanın dört bir yanında yapılan işkenceleri, cinayetleri.

Bırakalım o zaman pembe hayaller kurmayı.

Güçlü kadın laflarını da bırakalım.

Güçlü kadın diye diye kendimizi yoruyoruz sadece.

Hem çalışıp, hem çocuklarımıza bakabilmek için kendimizi yiyip bitiriyoruz.

Mutsuzluklarımızın içinde çocuklarımızı büyütmeye onları da mutsuz bireyler olarak yetiştirmeye çalışıyoruz.

Bunu yaparken de hiç farkına varamıyoruz.

Hep mükemmel olmak için her gün daha da fazla çalışıyoruz. Aman elalem ne der diyip evimizde de işimizde de en iyisini yapmaya çalışıyoruz.

Bir gün işlerimizi aksattık mı kıyamet kopuyor, tüm dengeler bozuluyor.

Hiç kimseyi memnun edemiyoruz maalesef.

Tabi ki kadınlar güçlüdür sevgili okurlar. Bütün işleri yapabilecek güçtedirler

Hem mükemmel bir anne olabilirler, hem de işlerinde başarılı bir iş kadını..

Ancak kadınlar da insandır. Onlar da yorulur, onlar da sinirlenir, kızar, bağırır,

Yada onlar da işlerini eksik yapabilirler,

Evleri temizlenmemiş olabilir, yemek yapamamış olabilirler, sabah işe geç kalmış da olabilirler.

Kadınlar da erkekler de insandır ve herkes hata yapabilir,

Hiç kimse dövülmeyi, aşağılanmayı, öldürülmeyi hak etmez.

Umarım bundan sonraki günlerde kadınlara kadın olduğu için değil, insan olduğu için saygı gösterebilir, sevebiliriz.

Çünkü kadınlar sizden bir ayrıcalık beklemiyorlar, sizden eşitlik bekliyorlar.