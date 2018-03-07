Kadınlar geleceğimizin mimarıdır

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Konya’nın ve Karatay’ın çok hızlı gelişim içinde olduğunu söyleyen Başkan Mehmet Hançerli; “Ülkemizde her alanda başarıyla görev alan kadınlar, bugün gelişen Türkiye’nin simgesi, geleceğimizin de en önemli güvencesi olmaya devam edecektir” diye konuştu.

Kadınlar geleceğimizin güvencesidir

Karatay Belediyesi’nin kadınların yanında olduğunu vurgulayan Başkan Mehmet Hançerli; Karatay’a 3 Hanımlar Lokali ve Çelebi Halk Eğitim Merkezi’ni kazandırdıklarını söyledi. Başkan Hançerli, Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerine de sosyal ve kültürel bakımdan destek olmaya çalıştıklarını belirtti. Başkan Hançerli kursiyerlerin sosyal aktiviteler ile iç içe olduklarını ifade ederek; bayanlara özel sinema ve tiyatro gösterimleri ile kursiyerleri buluşturduklarını söyledi.

Çelebi Halk Eğitim Merkezi tamamlandı

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli modern yapılaşmanın merkezi olan Karatay’da ihtiyaç doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalarla yaklaşık maliyeti 2 Milyon TL olan Çelebi Halk Eğitim Merkezi’nin tamamlanarak Karatay Halk Eğitim Merkezi’ne devredildiğini belirtti. Başkan Hançerli kadınların nezih bir ortamda spor yapabilecekleri, çeşitli hobiler edinecekleri, zanaatlar öğrenecekleri bir tesisi Karatay’a kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kent Konseyi Kadın Meclisi yol haritası çiziyor

Karatay Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin çalışmalarının hızlı ve etkili bir şekilde devam ettiğini kaydeden Başkan Mehmet Hançerli; “Karatay’da kadını önemsiyoruz. Kent Konseyi Kadın Meclisimiz kadınlara yönelik yaptığı çalışmalar ile kadınlara yönelik yapacağımız hizmetleri, sorunlara getireceğimiz çözüm önerilerinde yol haritası çiziyor. Kent Konseyi Kadın Meclisimiz ilçemizde yaptığı güzel çalışmalar ile Karatay’ı kucaklayan ve sorumluluğunu bilen bir yaklaşım ile dolu dizgin bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Kadın Meclisimiz bizlere ilçemiz açısından önemli konular hakkında görüş bildiriyor. bunlar zamanla daha da zenginleşecek. Kent Konseyi Kadın Meclisimize yapacağı çalışmalarda da başarılar diliyorum” diye konuştu.

Kadına şiddet bu topraklarda barınamaz

Kadına şiddete ayrı bir parantez açan Başkan Mehmet Hançerli; “Kadına şiddeti reva gören bir anlayış, bu medeniyette, bu topraklarda tarih boyunca barındırılmamıştır. Ana, kadın, kardeş adına ne denirse densin o bir kadındır. Saygı duyulan kadının şiddetle karşı karşıya olması hepimizi üzüyor. Biz, şiddetin her türlüsüne hayır diyoruz. Kadına şiddet konusunda hepimiz duyarlı olmalıyız. Kadın annedir, anneannedir, kadın teyzedir, kadın haladır. Kadın abladır, kardeştir. Hepimiz bu gerçeğe uygun hareket etmeliyiz. Kadınlarına sahip çıkmayan, onlara değer vermeyip şiddete maruz bırakan kişiler, en değerli varlıklarımız olan annelerimizin manevi değerlerini yok saymış olmaktadırlar” ifadelerine yer verdi.

Yılın her günü Kadınlar Günü’nü kutluyoruz

Kadınların; gelecek nesillerin yetiştirilmesinde emek ve katkılarının hiçbir zaman inkar edilemeyeceğini belirten Başkan Hançerli, “Kadınlar Milli ve Manevi değerlerin, kültür ve geleneklerin en önemli taşıyıcısıdır. Hayatımızın her anında bizleri onurlandıran, bizleri eğiten, yetiştiren, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakar kadınlarımızın hayatımızdaki değerini kelimelerle ifade etmek mümkün değildir. Dünya’ da sadece 8 Mart’ta kadınlar günü kutlanıyor olabilir. Ama biz yılın her gününde kadınlar gününü kutluyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle simge haline gelen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü yürekten kutlarken, başta şehit anneleri olmak üzere tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum’ dedi.