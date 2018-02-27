KADIN ESNAF SAYISI NEDEN ARTMALI?-Erol Sunat-Yeni Meram Gazetesi

Çarşılara, pazarlara, ticarete, sanayiye, ekonomiye kadın eli değse ne olur? Bu soruya bir anda hemen cevap verilmez diyenlerin kulakları çınlasın!

Kadınlara hak ve imkan tanıma adına; Mangalda kül bırakmayanlar… Ahkam kesme şampiyonları… Atıp savuranlar… Kürsülerde ağızlarından tükürükler saçanlar…

Yıllardan beri konuşmalarına ara vermeksizin, aynı şeyleri söylemekten ne bıktılar, ne usandılar!

Kadınlarımıza yeni istihdam sahaları açacağız!

Bundan sonra çarşı ve pazarlarda kadınlarımızı esnaf olarak daha fazla göreceksiniz!

Bizden daha fazla kadınlarımıza sahip çıkan bir iktidar gelmedi!

İş ve meslek konusuna kadın elinin değmesi demek ki bu kadar zor!

Zor olduğu için;

Bu soruya cevap vermeyenler… Cevap veremeyenler… Konuyu değiştirmeye çalışanlar… Gülüp geçenler… Hadi canım olmaz öyle şey diyenler… Kadının yeri evidir, ne işleri var çarşıda-pazarda görüşünü savunanlar… Oldukça olumlu bir düşünce, ancak bizde zor arkadaş… diye cevaplar verenleri yıllardan beri görüyor, tanıyor ve dinliyoruz.

Kadınlar yarım asır önceki kadınlar gibi değiller. Okudular, kendilerini geliştirdiler. Tabiri caizse tırnaklarıyla kazıyarak iş ve güç sahibi olma yolunda, oldukça cesur adımlar attılar.

Erkeklere taş çıkarttıkları mesleklerin sayısı az değil!

Kadınlar kendilerine verilen sözlerin icraata dönüşmesini sorguluyorlar. Bu heyecanlı, coşkulu, ancak arkası bir türlü gelmeyen, icraata dökülmeyen konuşmaların bir an önce gerçeğe dönüşmesini, kadınlara da birçok iş ve meslek dalında, alanında imkan tanınmasını bekliyorlar!

Lakin, vaat ve sözlerden daha ötesi olmayan insan ve şehir manzaraları seyretmeye ve çalışmaya devam ediyoruz!

Nasıl mı?

Bestesi ve güftesi Yusuf Nalkesen’e ait olan Kürdilihicazkâr makamındaki, “ Avuçlarımda hala sıcaklığın var” şarkısının o unutulmayan nakaratı misali; “Yalan / Yalan / Yalan / Vallahi yalan, /Billahi yalan.” diyerek!

Dikkatimizi çeken bir haber var! Haber şöyle;

“Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Ali Osman Karamercan, ülke genelinde kadın esnaf ve sanatkar sayısının bir önceki yıla göre, 10 bin 383 artış gösterdiğini, Konya’da da kadın esnaf sayısının 5 bin 377 olduğuna dikkat çekti.”

Konya ve ilçelerinde mesleki alanlarında esnaflık yapan, 51 bin 290 aktif esnaftan, 5 bin 377 esnafın kadın olması, Konya’da kadın esnaf sayısının, erkek esnafa karşı oranının onda bir olduğunu gösteriyor.

Sayın Başkan’ın açıklamış olduğu bu rakam Konya adına oldukça sevindirici bir rakam, ancak yeterli mi?

Elbette değil. Konyalı kadınlar, çalışmak istiyorlar!

Erkeklerin ileri sürdüğü gerekçeler, setler, engeller, yasaklamalar birer ikişer aşılmaya başladı bile.

Eşine iş yeri açma girişiminde bulunanları duyuyoruz.

Kadınların ekonomik özgürlüklerini kazanmalarını, kendi ayakları üzerinde durmalarını istediğimizi söylemiyor muyuz?

Hem istiyor görüneceğiz, hem bunu dile getireceğiz, amma velakin esas niyetimiz bunların tamamen tersi olacak!

Madem öyle;

Kadınlarımız, analarımız, bacılarımız, kızlarımızla başlayan bir çuval laf edenler kim?

Siyasetçilerden çok daha fazla vaatlerde bulunanlar kim?

İş ciddiyete bindiğinde;

Yok, ben yanlış anlaşıldım… Yok, ben öyle demek istemedim… Yok, ben aslında şey diyecektim de, şey oldu… Diyenler kim? Sen, ben, öteki, beriki yani birçoğumuz!

Sevgili okurlar, dilimiz başka, gönlümüz başka söylememeli diye ittifak ettiğimiz dünya kadar meselede yaşadığımız bu cayma, bu vazgeçme hadiseleri hoş değil!

Kadın esnaf sayısında artış olursa ne olur?

Bir kere, araya harç koymadan konuşma anlayışı, alışkanlığı ve merakı tökezler.

Küfür biter…

Hakaretler, sataşmalar, kavga etmek için bahaneler kendiliğinden sonlanmaya doğru gider.

Kadınların aile bütçelerine yapmış oldukları katkıların yanı sıra, öz güvenleri yükselir.

Kadın hakları diye 8 Mart tarihini gösteren, göstermelik yazılı ve sözlü açıklamalar, yılın bir günü onların, 364 gün bizim diyen bayat espriler sona erer.

Şehrimiz zaten bu konuda tezatlarla dolu bir şehir.

Mesela, Kadınlar Pazarı diye bir pazarımız var, pazarda esnaflık yapan kadın yok!

Neden yok? Cevap yok!

Tam ismiyle Melike Hatun Pazarının tamamı kadınlara tahsis edilse ne olurdu?

Merak etmeyin, kıyamet filan kopmazdı.

Zaten kıyameti koparacak olanların kadınlar değil, adı Kadınlar Pazarı olan bir pazara neden kadınlar geliyor diyenlerin olacağından adınız gibi emin olun.

Ne yani Kadınlar Pazarına, Kadınlar gelmeyecekse kim gelecek?

Konuştukça batmak denilen konu, böyle bir konu olsa gerek. Kadınlar Pazarı konusunda, mecaz’da, edebiyatta kadınlardan yana…

Ey erkek milleti! Gelin yiğitlik sizde kalsın, verin kadınlarımızın iş ve meslek konusundaki haklarını! Yapmış olduğunuz vaatlerden yalan kuleleri oluştu!

Söyleyecek yalan, kaçacak alan, daha fazla atıp tutacağınız meydan kalmadı!