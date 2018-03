KADIKÖY BAHARİYE SEMTİ’NDE SİMİTÇİ VE DOSTU ZEYTİN-Ümit Sürmeli-Yeni Meram Gazetesi

Dost bulmak hele yaşadığımız çağda dost edinmek en zor iş!

Dostun bencil olmayacak.

Dostun çıkar için peşinde dolanmayacak.

Dost bildiğin en zor günlerinde yanında olacak.

Dostum dediğin zoru görünce saf değiştirip, seni yalnız başına bırakmayacak.

Dost demişsen, sırlarını açmışsan, ekmeğini, aşını paylaşmışsan, hem en zor gününde hem de en mutlu gününde yanında olacak.

Seninle ağlayacak, seninle gülecek.

İşte bu sıcaklığı, bu dostluğu, çıkarsız sizi seven, karşılık beklemeden size sevgisini sunan, Yüce Tanrı’nın özenle yarattığı sessiz canımda, badem gözlümde bulan, simitçi MUAMMER ve sevgili dostu ZEYTİN’i tanıtacağım.

Can arkadaşım Sayın İclal Gücüyener tam bir hayvan dostu. Eşi Gültekin Gücüyener ile birlikte kapılarının önünde hem kediler hem de köpekler için sürekli mama bırakırlar.

Konya’da iseler Konya’daki evlerinin önüne, İstanbul’da iseler İstanbul Bahariyedeki evlerinin önünde, bu sessiz canlara bakar ve onların açlığını yüreklerinde duyarlar.

Beslemeyi keşke herkes böyle yapsa.



Kapları tertemiz, her gün yıkanır, dezenfekte edilir.

Sessiz canlar yemekleri bitirince asla çevreyi kirletmez, hemen kaplar alınır, etrafta döküntü varsa toplanır.

Duyarlı olmak çevreyi korumakla, kollamakla başlar.

İstanbul’da Bahariyedeki evlerinin yanı başında, simitçi Muammer ve köpeği ZEYTİN’i tanıyıp dost olmuşlar.

Simitçi Muammer Bey, kısırlaştırılıp, sokağa, vicdanlı insanların merhametine bırakılan küpeli ZEYTİN’i sahiplenmiş.

Havalar soğuyunca, ona sıcak bir yatak bulmuş. Simit arabasının yanına yatırmış.

Soğuktan etkilenmesin diye de yastığını ve battaniyesini de üstüne sarmış.

Akşamları evine giderken onu yüreğinde Tanrı sevgisini taşıyan mahalle sakinine verip, ertesi gün, yatağıyla battaniyesiyle almış.

Zamanla ZEYTİN, Bahariye’deki sokak sakinlerinin komşusu olmuş.

Hani sadece lafta kalan, uygulamada asla yapılmayan, süs olarak kullanılan bir söz vardır, ‘Komşun aç olunca, sen tok yatma!’ İşte bu söze uygun olarak ZEYTİN’in komşuları her gün yemek taşımaya başlamışlar.



Zeytin de insanların unuttuklarını uygulayıp, gelen yemekleri, arkadaşları öteki köpeklerle paylaşarak, paylaşmayı bilmeyenlere örnek olmuş.

Sokak köpekleri ile uğraşan, her kesimden, devlet memurundan, kaymakamından, belediye başkanlarından, belediyelerin veterinerlerinden, cami görevlilerinden, rektörlerden, sade vatandaşlardan herkese sesleniyorum.

Bu canların sizlere TANRI EMANETİ olduğunu ve bunlara yapılan her haksızlığın mutlaka hesap gününde karşınıza çıkacağını unutmayın.

5199 sayılı yasayı badem gözlülerim hazırlamadı.

İnsanlar hazırladı ama bu yasaya karşı çıkmayı marifet sayanlar, yine insanlar.

Örnek alın.

İstanbul gibi geçimi çok zor olan bir şehirde simit satarak yaşamaya çalışan Muammer Bey’den örnek alın.

Açlığı, susuzluğu, yokluğu bilen Muammer Bey, şefkatle sarmışsa Zeytin’i, insanım diye gezenler, birazcık bu canlara sahip çıksınlar.