Kabız olan eşine hortumla müdahale edince olan oldu!

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde 85 yaşındaki şahıs, kabız olan eşinin rahatsızlığını gidermek için makatına taktığı bahçe hortumundan tazyikli su verdi. Bağırsakları hasar gören kadın hayatını kaybetti.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde 85 yaşındaki şahıs, kabız olan eşinin rahatsızlığını gidermek için makatına taktığı bahçe hortumundan tazyikli su verdi. Bağırsakları hasar gören kadın hayatını kaybetti.

İddialara göre, Çayırova ilçesinde yaşayan E.Y. (85), kabız olan eşi H.Y.’nin (78) rahatsızlığını gidermek için kadının makatına bahçe hortumu sokarak tazyikli su verdi.

Olayın ardından rahatsızlanan yaşlı kadın, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bağırsaklarının hasar gördüğü belirlenen yaşlı kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.