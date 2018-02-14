kapat

Jandarmadan 14 Şubat klibi: En büyük aşk, vatan

  • Giriş Tarihi: 14.02.2018 15:26
  • Güncelleme Tarihi: 14.02.2018 15:26
Jandarmadan 14 Şubat klibi: En büyük aşk, vatan

Jandarma Genel Komutanlığınca, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla "En büyük aşk, vatan" klibi paylaşıldı.

Jandarma Genel Komutanlığınca, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla “En büyük aşk, vatan” klibi paylaşıldı.

Komutanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan klipte, Jandarma personelinin zorlu kış şartlarında yürüttüğü operasyonlardan görüntüler yer aldı.

“Tereddüt, korku, engel, zorluk, karanlık bilmeyiz. Biz, fedakarlığı, cesareti, mücadeleyi biliriz. Biliriz, en büyük aşkın vatan olduğunu.” ifadelerine yer verilen klip, çok sayıda kişi tarafından beğenildi.


ETİKETLER

> Yeni Meram >Güncel > Jandarmadan 14 Şubat klibi: En büyük aşk, vatan
HABER YORUMLARI