İT DALAŞI İLE DEĞİL İNSANİ DEĞERLE ANLAŞMAK GEREK!-Hanefi Aytekin-Yeni Meram Gazetesi

Sayın Cumhurbaşkanı, Yunan Başbakanına seslendi. Bizim Zeytin Dalı Harekatı ile bir gerilla savaşı içinde olmamızı fırsat bilerek Ege’deki Kardak kayalıkları ya da 12 ada için hır çıkarıp takke kapma girişimi karşısında, gelin insani değerlerimizle hakkı teslim edelim.

Yunanistan’ın karada, havada, denizde çıkaracağı it dalaşlarına karnımız tok. Biz dört bir yanımız düşmanla çevrilse de hepsinin üstesinden geleceğimizi ifade eden Sayın Cumhurbaşkanımız, it dalaşları ile değil insani değerlerimizle görüşüp konuşup sonuca varmayı yeğleyeceğimizi ifade etmişlerdir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, haksız ve yersiz terörist kayırma yolunda olan ABD Başkanına, “Siz hiç Osmanlı Tokadı yemediniz galiba” diyerek Türklüğün gücünü göstermek istemiş ise de; esas tokadın hasını bu necip millet, İstiklal Savaşımız öncesi (yedi düvelin kuzgunlar gibi üzerimize çöktüğü zaman) Çanakkale’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da, İnönü ve Kocatepe’de atılan tokatlar ile insanlık tarihinde ebediyete kadar bir meşale gibi yanacaktır.

Şimdi biz Zeytin Dalı Harekatı ile Kahraman Ordumuzun gücünü tıpkı Osmanlı ve İstiklal Savaşı tokatları gibi bütün dünyaya gösterecek, fakat Zeytin Dalı Harekatı savaş alanında bir ganimet gibi görünen Suriye topraklarındaki zeytin bahçeleri, alıca aşılanmış elma bahçeleri, ahlata aşılanmış armut bahçeleri ile menevişe aşılanmış Antep Fıstığı bahçelerinden daha teknik ve mükemmellerini Güneydoğu ve Doğu Anadolu ovalarına, yaylalarına, vadilerine tesis edip, Kürt vatandaşlarımızı kendi taşınmaz malları ile kendi topraklarında üretime geçerek yokluk sefalet içinde değil, mutlu ve müreffeh bir hayata adım atmaları sağlanırsa, işte esas o zaman sefalet denen düşmanı yenerek daha büyük bir zafere ulaşılacaktır…

Biz tokat atma gücümüzün yanında katma değerler yaratarak, it dalaşları ile zaman israfına gitmez, üretimle gelecek yüzyılda insanlığın beslenmesine de katkılarımızla gelişmiş ülkelerin sıralamasının başına geçmemiz de olasıdır.

Doğu Anadolu’nun yaylalarının kekik yavşan kokan otları ile beslenecek büyük ve küçükbaş hayvanlar da sadece ülkemize değil, açlık ve sefalet içinde inim inim inleyen, bastığı toprağın bile iki metre altındaki suyu yeryüzüne çıkaramayan biçare ülkelere yardımda öncü ve önder olmak ne güzel.

Okyanus ötesindeki Amerika teknolojik gücü yanında, sair üretim kaynakları ile de süper güçlerin başında olması insanlığın başına bela olurken; hakkı adaleti ile değil, dayatması ile insanlığın başına bela olmaktadır.

Savaşların makul ve mantıklısı ekonomik savaşı kazanmaktan geçer. Ecdadımız hep topla tüfekle savaş kazanırken; ekonomik savaşa dikkat kesilmemekle kaybedip, hasta adam konumuna girerek 623 yıllık koskoca bir imparatorluğun geride küllerini bırakmış ve o küller üstüne de dünyaya İslam âlemine örnek bir Türkiye Cumhuriyeti’ni ecdadımız yaratıp bize armağan etmiştir.

İşte o Cumhuriyetin Kahraman Silahlı Kuvvetleri Zeytin Dalı Harekâtını, İstiklal Savaşı’ndan aldığı güçle yapıp yaratıp bize onur ve gururu vermektedir. Yüce Rabbimiz Kahraman Ordumuzu koruyup kollasın.