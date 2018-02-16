İşte Konya’da en çok tercih edilen bebek isimleri

TÜİK Konya verilerine göre, kentte en çok tercih edilen bebek isimleri, kızlarda Elif, erkeklerde Mustafa..

TÜİK Konya verilerine göre, kentte en çok tercih edilen bebek isimleri, kızlarda Elif, erkeklerde Mustafa oldu. Kentte Ertuğrul ve Ömer Halis isimleri de en çok tercih edilen isimler arasında yer aldı.

Konya’da en popüler bebek ismi kızlarda Elif, erkeklerde Mustafa oldu

ADNKS sonuçlarına göre, Konya’da, kız bebeklerde Elif’ten sonra en çok tercih edilen isimler sırasıyla: Zeynep, Ebrar, Zümra, Eslem, Erva, Hiranur, Ayşe, Hira Nur ve Ecrin oldu.

Erkek bebeklerde ise Mustafa’dan sonra en çok tercih edilen isimler sırasıyla: Mehmet, Yusuf, Eymen, Ahmet, Ömer, Ali, Ertuğrul, Ömer Halis ve Alperen oldu.

Türkiye’de En çok tercih edilen bebek ismi kızlarda Zeynep, erkeklerde Yusuf oldu

TÜİK Konya Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2017 yılında doğan bebeklere konulan isimler incelendiğinde ülkemizde; kızlarda “Zeynep”, erkeklerde ise “Yusuf”un ilk sırada tercih edilen isimler olduğu görüldü.

Kız bebeklerde Zeynep’ten sonra en popüler isimler sırasıyla: Elif, Defne, Hiranur ve Ebrar oldu. Erkek bebeklerde ise Yusuf’tan sonra en popüler isimler sırasıyla: Eymen, Ömer, Emir ve Miraç oldu.