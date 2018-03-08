İşte Dolar’ın Moody’s’e ilk tepkisi!

Dolar kuru, Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu indirmesinin ardından güne hafif bir yükseliş eğilimi ile başladı. Dolar 3.80 TL'nin hemen üzerinde hareket ediyor.

Dolar kuru, Moody’s’in Türkiye’nin kredi notunu indirmesinin ardından güne hafif bir yükseliş eğilimi ile başladı. Dolar 3.80 TL’nin hemen üzerinde hareket ediyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, gece yarısı yaptığı bir açıklama ile Türkiye’nin kredi notunu “Ba1″den “Ba2″ye düşürdüğünü, not görünümünü ise ‘negatif’ten ‘durağan’a çevirdiğini duyurdu.

Dolar kuru, bu gelişmenin ardından güne hafif bir yükseliş eğilimi ile başladı. Dün akşam kapanışta 3.7950 TL seviyelerinde olan dolar kuru bu sabah açılışta

3.8050 TL seviyelerinde hareket ediyor. Euro ise 4.7257 TL’den el değiştiriyor.