İstanbul cazgırları-Selim Karahan-Yeni Meram Gazetesi

Konyaspor, bu haftanın açılış maçında şampiyonluk adaylarından Beşiktaş ile oynadı ve her büyük takım maçında olduğu gibi hakem faktörü ile üç puanı alması engellendi ama medyada çok bağıran onlar olduğu için mağdur rollerini oynadılar.

Maça iyi başlayan ve oyunu kontrol altına alan İstanbul takımı oldu ve akın akın kalemize gelerek ardarda fırsatlar kaçırdılar. Bariz gol fırsatlarını harcayan BJK maçın yarım saati biterken bir şans golü ile öne geçti; farklı avuta gidecek bir şut Atiba’nın sırtına çarparak gol oldu. Golü erken yememiz aslında bizim lehimize bir durum yarattı ve takımımız savunmayı bırakarak karşı kaleye gitmeye karar verdi. Bu akınlarımızın birinde Lens’in Ömer Ali’ye yaptığı penaltıyı es geçen hakem devrenin sonlarına doğru da Tolgay’ın açık eline çarpan topu görmedi. Ayrıca bir korner atışında Jahoviç’in attığı nizami golü de faul gerekçesi ile iptal ederek rakibimizin devreyi önde olarak tamamlamasına yardımcı oldu.

İkinci yarı başlarken de daha iyi oynamaya karar veren topçularımız oyunu rakip alana yıkarak gol aramaya başladı. Geliyorum diyen golümüz 60.dakikada Adis Jahoviç ile gerçekleşince beraberliği sağladık. Bundan sonra oyun dengeli bir şekilde giderken hakemin yönetim faciaları daha da arttı ve sürekli her iki takım aleyhine de ters kararlar çıkmaya başladı. Gelecek hafta derbi oynayacak Beşiktaş aldığı her sarı kart sonrası itiraza ve bağırmaya başladı. Talisca’nın pozisyonunda da her iki oyuncu karsılıklı faul yaptı ama hakem takdir hakkını bizden yana kullanınca kıyamet koptu. Maçın sonlarına doğru herkes Beşiktaş bir şekilde golü bulup maçı alır derken bizim takım her geçen dakika daha iyi oynamaya başladı. Hele 82.dakikada Jahoviç’in yarattığı pozisyonda dönen topu Amir akıllı kulansa maçı alıp gitmiştik ama o sağ alt köşeye yuvarlamak yerine abanınca Pepe kafa ve el karışık topu çıkardı. Bu penaltıyı da vermeyen facia hakem uzatmalarda da Volkan’ın penaltısını da yok sayarak görevi tamamladı. Ayrıca hakkı teslim edelim, bizim Filipoviç’in Talisca’yı çekmesi de penaltı ve sarı kart idi ama bunu da herhalde denge politikası gereği atladı .Maç bu saçmalıklar silsilesi ile beraberlikle biterken en az beş kat fazla mağdur olan bizim ekip susarken, rakipler oyuncusundan yöneticisine kadar koro halinde bağırarak hep şikayetçi oldular ve bundan sonraki maçlar için hakemleri etki altına almaya uğraşıp her zamanki çamurluklarını sergilediler.

Bizim yapmamız gereken bunlara aldırmadan önümüze bakmak ve bu bir puanın takımımıza vereceği pozitif ivme ile puan toplamaya devam ederek bir an önce tehlike bölgesinden uzaklaşmak.