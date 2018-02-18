İran’da yolcu uçağı düştü!

Tasnim haber ajansı, 66 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağının İsfahan yakınlarında düştüğünü duyurdu.

Tasnim haber ajansı, 66 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağının İsfahan yakınlarında düştüğünü duyurdu.

Aseman Havayolları’na ait 60 yolcu ve 6 mürettebat taşıyan ve Tahran-Yasuc seferini yapan bir yolcu uçağının İsfahan yakınlarında düştüğü belirtildi.

Aseman Havayolları sözcüsü, uçakta bulunan 66 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

ART-72 tipi uçağın yerel saatle 8.45’te Tahran’dan havalandığı ve kalkıştan 50 dakika sonra radardan kaybolduğu ifade edildi.

Uçağın dağlık bir bölgeye düştüğü ve arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi