İngiliz medyası tavsiye etti: Diriliş izleyin

İngiliz medyası, yeni bölümleri 2019’da başlayacak “Taht Oyunları” dizisinin hayranlarına, internetten “Diriliş Ertuğrul”u izlemelerini tavsiye etti. Haberde, Engin Altan Düzyatan için “Yeni Jon Snow” denildi

İngiliz medyası, yeni bölümleri 2019’da başlayacak “Taht Oyunları” dizisinin hayranlarına, internetten “Diriliş Ertuğrul”u izlemelerini tavsiye etti. Haberde, Engin Altan Düzyatan için “Yeni Jon Snow” denildi

Türk dizileri Ortadoğu, Balkanlar ve Latin Amerika’yı kasıp kavurmaya devam ederken, her hafta reytingleri altüst eden TRT1 dizisi “Diriliş Ertuğrul” İngiliz medyasına konu oldu.

Dünyaca ünlü Taht Oyunları dizisinin yeni sezonunun 2019’da yayımlanacağının açıklanmasının ardından yeni dizi arayışına giren dizi fanlarına seslenen İnews ve Metro haber kuruluşları, Diriliş Ertuğrul’u tavsiye etti.

“Taht Oyunları’nın rakibi” olarak tanıtılan Diriliş Ertuğrul dizisinden övgüyle bahsetti. “İhtiyacınız olduğunu bilmediğiniz yapım” değerlendirmesinde bulunan medya kuruluşu, Osmanlı devletinin kuruluşunu konu alan dizinin hikâyesini okuyucularıyla paylaştı.

Haberde, başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan’a da geniş yer verildi. Oyuncu için “Yeni Jon Snow” yorumunda bulunuldu.

Haberde, Diriliş’in Türkiye’de reyting rekorları kırdığı vurgulandı. Dizinin ilk iki sezonunun online dizi ve film izleme platformu Netflix’ten izlenebileceği duyuruldu. Ayrıca, üçüncü ve dördüncü sezonlarının da Netflix’e eklenmesiyle, dizinin en epik art arda izlenebilir yapım olabileceği ifade edildi.