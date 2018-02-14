İMHA PLANI HAZIR

Ligde Alanyaspor deplasmanında aldığı kritik galibiyetle alt sıralardan kurtulma umutlarını arttıran Konyaspor’da tüm dikkatler Beşiktaş maçına çevrildi. Rakibin etkili silahlarını durdurup sonrada vurmayı planlayan ekibimizde sol bek sıkıntısı yaşanıyor

Ligde Alanyaspor deplasmanında aldığı kritik galibiyetle alt sıralardan kurtulma umutlarını arttıran Konyaspor’da tüm dikkatler Beşiktaş maçına çevrildi. Rakibin etkili silahlarını durdurup sonrada vurmayı planlayan ekibimizde sol bek sıkıntısı yaşanıyor

SPOR Toto Süper Lig’de sıkıntılı günler geçiren ancak son oynadığı maçta Alanyaspor’u deplasmanda 2-1 mağlup ederek bu sezonun ilk deplasman zaferine imza atan Konyaspor’da moraller yerine geldi. Ligde en son deplasman galibiyetini geçen sezonun 25.haftasında Fenerbahçe’yi 3-2 yenerek alan Konyaspor, bu maçın ardından ligde deplasmanlarda hiç kazanamadı. Alanyaspor galibiyetiyle bu hasrete nokta koyan ekibimizde çıkışın bu maçla başlaması planlanıyor.

LİGDE zorlu bir fikstürün içinde yer alan Konyaspor Cuma günü oynanacak maçta şampiyonluk kovalayan Beşiktaş ile zorluk derecesi yüksek bir maça çıkacak. Cuma günü saat 20’de başlayacak maça yeşil-beyazlı taraftarların büyük ilgi göstermesi bekleniyor. İki kulüp taraftarı arasında sezon öncesinde oynanan Süper Kupa maçında yaşanan olaylar nedeniyle Beşiktaş taraftarı Konya’daki maçı misafir tribünden izleyemeyecek. Zorlu maçın hazırlıklarına Pazartesi günü start veren Konyaspor dün tek idmana tabi tutuldu. Akşamüzeri yapılan idmana sakatlıkları süren Yatabare, Ferhat ve Eren dışında tüm futbolcular katıldı.



PERŞEMBE gününe kadar idmanlarını kendi tesislerinde sürdürecek ekibimiz aynı gün Kayacık Tesisleri’nde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. Ligin kadro kalitesi en iyi takımına karşı iç sahada oynanacak maçta öncelikli olarak rakibin etkili isimlerini durdurmak isteyecek Konyaspor, Beşiktaş’ın baskısını kırdıktan sonra ise hızlı akınlarla rakip kalede gol arayacak. Yeşil-beyazlılar alacağı puan veya puanlarla ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor. Yeşil-beyazlılar, Beşiktaş maçı sonrasında ise zorluk derecesi daha düşük maçlara çıkacak.

TOLGA DURMAZ