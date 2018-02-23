Ilgın’daki uyuşturucu operasyonunda tutuklama

Ilgın ilçesinde uyuşturucu ticareti yapmak iddiasıyla adliyeye çıkarılan şüpheli tutuklandı.

Ilgın ilçesinde uyuşturucu ticareti yapmak iddiasıyla adliyeye çıkarılan şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, okul önlerinde öğrencilere uyuşturucu sattığı iddia edilen Y.Y’yi (44) düzenlenen operasyonla yakaladı.

Şahsın üzerinde yapılan aramada küçük paketler halinde esrar ile 9 uyuşturucu hap, evinde ise 500 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.