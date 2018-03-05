Ilgın’da Halk Kütüphanesi yeni yerinde açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ilgın İlçe Halk Kütüphanesi, yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ilgın İlçe Halk Kütüphanesi, yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

Tarihi Redif Taburu Merkez Konağı’na taşınan kütüphaneyi Belediye Başkanı Mehmet Karahan ziyaret etti.

Karahan, burada yaptığı konuşmada, Ilgın’a yakışan bir kütüphanenin kurulduğunu belirterek, ilçeye yakışan bir kütüphanenin hizmete açıldığını söyledi.

1892 yılında yapıldığı düşünülen ve ilçemizin yakın tarihine tanıklık eden tarihi Redif Taburu Merkez Konağı artık İlçe Kütüphanesi olarak hizmet veriyor diyen Başkan Karahan, şunları kaydetti:

“İlçemizin yakın tarihinin tanığı olan bu binamız artık ilçemizin kütüphanesi olarak yine tarihini koruyarak hizmet verecek. Tarihi diyorum çünkü bu bina artık kitaplara ev sahipliği yapıyor ve okuyucularını bekliyor. Kitapları süs olarak dolapta tutmanın hiçbir değeri yoktur. Çünkü o zaman kitapla diğer eşyalar arasında bir fark kalmaz. Buradan özellikle genç öğrenci kardeşlerim olmak üzere tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum. Lütfen kitaplarla arkadaş, dost olalım. Okuyalım, okutalım, öğrenelim ve ilim sahibi olalım.”

İlçe Kütüphane sorumlusu Bahri Aydın, bu dönüşüm sürecinde desteklerini esirgemeyen Ilgın Belediyesi adına Başkan Karahan’a teşekkür etti.

Başkan Karahan’a Ilgın Belediyesi, Kültür Sosyal İşleri Müdürü Yahya Ertan da eşlik etti.