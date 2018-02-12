İlaçların fiyatlandırmasında kullanılacak euro/TL kuru bu sene 2.69 TL olacak. Artış miktarı son 14 yılın en yüksek düzeyinde gerçekleşecek. Kaynak: İlaç kuruna büyük zam

İlaçların fiyatlandırmasında kullanılacak euro/TL kuru bu sene 2.69 TL olacak. Artış miktarı son 14 yılın en yüksek düzeyinde gerçekleşecek.

Sözcü’de yer alan habere göre, Resmi Gazete’de Cumartesi günü yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırmasına Dair Karar’a geçici bir madde eklendi. Karar yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.Eklenen geçici maddede, “Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 (bir) Avro değeri, 2018 yılı için, bir önceki dönemde uygulanan 1 (bir) euro değerinin yüzde 15 fazlasını geçemez” denildi.06.01.2017 tarihinde ilaç kuru 2.3421 TL olarak belirlenmişti. İlaçta yeni euro kurunun 2.69 TL olması bekleniyor.

‘İLAÇ SORUNU GİDEREK BÜYÜYECEK’

Hürriyet’ten Meltem Özgenç’e konuşan Kaynak: İlaç kuruna büyük zam Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan da şu değerlendirmede bulundu:”20 Şubat’tan itibaren güncel Euro kurunun 2.6934 lira olarak hesaplanacak olması, yani gerçek kurun neredeyse yarısı kadar olan bu kur düzenlemesi bizden daha çok ithalat yapanları etkilemektedir. Sorun, eczanede ilaç bulunup bulunmamasından daha çok, bir halk sağlığı sorunu olmaya doğru hızla gitmektedir. Yetkililerin özellikle hayati öneme haiz ithal ilaçlar konusunda yeni bir düzenleme yapması ve acilen hayata geçirmesi gerekmektedir. Aksi halde ilaç sorunu giderek büyüyecek.”