İki Ucu Paralı Değnek…-Adnan Yıldırım-Yeni Meram Gazetesi

Sevgili okurlar;

Konya’nın, bazı kronikleşmiş sorunları vardır.

Konyalı olanlar bilir bunları.

Mesela;

Trafik sorunu gibi…

Alt yapı sorunu gibi…

Hava kirliliği sorunu gibi…

Kaldırımların araçlar tarafından işgal edilmesi sorunu gibi…

Ve…

Tabi ki….

Her sene, yılın bu zamanı nükseden,

Biraz mevsimsel, birazda belediye ile esnafın arasından ki duygusal ilişkinin inişleri çıkışları sebebiyetiyle cereyan eden TENTE sorunu gibi.

***

Değerli okurlar;

Hayatımda çıkardığım önemli derslerden biriside, bu tür olaylarda tarafsızlığın önemidir.

Zira, gazeteci de olsan, konunun haktan ziyade para olduğu olaylarda, taraflar bir şekilde anlaşır kabak senin başına patlar.

Yani nereden bakarsan iki ucu paralı değnek.

Hal böyle olunca;

Konya belediyelerinin ve esnafının birbirinden aşağı kalır yanı olmadığı için olan biteni sessizce izlemek en iyisi.

Bakalım olay nerelere varacak?

Bu sene ne kadar da anlaşacaklar?

Gözümüz yok, Allah keselerine bereket versin.

***

Değerleri okurlar;

Yukarıda saymış olduğum sorunlara baktığımız zaman, bu aslında sadece Konya’nın değil, 81 ilimizin genel sorunudur.

Bu sadece, Konya’nın kurumsallık eksikliğinden kaynaklı değil, ülke genelindeki kurumsal eksiklikten kaynaklı bir problemdir.

Belediyeler bu tür problemlere, vatandaş odaklı değil de, finansal odaklı baktıkları sürece, bu saymış olduğum sorunların hepsi daha nice yıllar sürüp gidecektir.

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Sözün kısası, parayı belediyeler ve esnaf kazanır, vatandaş da izlediği ile kalır.

İyi hafta sonları…