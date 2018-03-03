İçişleri Bakanlığı Müsteşarı İnce’den Başkan Akyürek’e Ziyaret

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve İl Jandarma Komutanı İsmet Cansaran ile birlikte Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'i ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve İl Jandarma Komutanı İsmet Cansaran ile birlikte Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’i ziyaret etti.

Başbakan Binali Yıldırım’ın Konya Programı dolayısıyla Konya’da bulunan İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’i makamında ziyaret etti. Konya Valisi Yakup Canpolat, AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Jandarma Komutanı İsmet Cansaran’ın da bulunduğu ziyarette konuklar, Başkan Akyürek ile bir süre görüştüler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Akyürek, misafirlerine Büyükşehir Belediyesi tarafından yayın hayatına kazandırılan İslam Düşünce Atlası hediye etti.