Hükümetten flaş hamle! Elektrik faturaları düşecek

Elektrik faturalarını düşürecek önemli hamleler geliyor. Nükleer enerji projeleri teşvik edilecek, binasında ürettiği elektriği satanlar vergilerden muaf tutulacak..

Elektrik faturalarını düşürecek önemli hamleler geliyor. Nükleer enerji projeleri teşvik edilecek, binasında ürettiği elektriği satanlar vergilerden muaf tutulacak..

Hükümet ekonomi paketiyle hem vatandaş hem de sanayicinin elektrik faturalarını aşağı çekecek önemli bir hamle daha yaptı. Nükleer enerji projeleri stratejik yatırım kapsamında teşvik edilirken, düşük fiyatla gerçekleşecek üretim elektrik fiyatlarına da doğrudan yansıyacak. Sağlanacak teşvikler karşısında elektrik alım bedelinde indirim yapılacak. Bir diğer adımda da binaların çatı ve cephelerinden eletrik üretimi başlarken, ürettiği elektriği satanlar vergiden muaf olacak.

VERGİ-PRİM AVANTAJI

Nükleer enerji santrali yatırımları yeni düzenlemeyle stratejik yatırımlar için öngörülen teşvik ve desteklerden yararlandırılacak. Nükleer yatırımlar için KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, prim teşviği, yatırım yeri tahsisi, faiz desteği sağlanacak. Sigorta prim desteği 7 yıl süreyle uygulanacak, yatırım 6’ncı bölgedeyse bu süre 10 yıla çıkacak. Yine aynı bölgedeyse 10 yıl süresince gelir vergisi stopaj desteği sağlanacak. Yatırım kapsamında kullanılan Türk Lirası kredilerin faizlerinin 5 puanı, yabancı para cinsinden kredilerin faizlerinin 2 puanı devlet tarafından karşılanacak. Sahibi oldukları ya da kiraladıkları evlerde, kurulu gücü azami 10 kilovat olan çatı ve cephelerde elektrik üretenlere gelir vergisi, KDV muafiyeti getiriliyor. Yerli güneş paneli üretiminin de cazip hale getireceği bu yatırımlarla tüketici kendi elektriğini üretebilecek. Hem abonelerin enerji gideri azalacak hem de yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payı artacak. Elektrik üretimi yapan.