Hükümetten flaş “erken seçim” açıklaması!

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, erken seçim iddialarıyla ilgili olarak "Seçim vaktinde yapılacak" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, erken seçim iddialarıyla ilgili olarak “Seçim vaktinde yapılacak” dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, erken seçim iddialarına yanıt verdi.

Bozdağ, seçimlerin vaktinde yapılacağını söyledi. Bozdağ, “Daha önce bir kere erken seçim oldu, esasında çaresizlikten alınmış bir çare seçimidir. Türkiye’nin önünü açmak için yapılan bir seçimdi. AK Parti’nin döneminde seçimler zamanında yapılmıştır. Seçim zamanında yapılacaktır, buna alışmayanlar alışsınlar.” dedi.

ABD’NİN ‘TÜRKİYE KARARI İYİ OKUSUN’ AÇIKLAMASI

Bekir Bozdağ, (ABD’nin BM’nin ateşkes kararının Afrin’i de kapsadığı iddiası) BM’nin ateşkes kararında sayılan yerler arasında Afrin’in olmadığını belirtti.