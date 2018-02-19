Hükümetten Afrin açıklaması: Felaket olur

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Bozdağ, YPG ile Suriye hükümetinin anlaşmaya vardığına dair iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Bozdağ, YPG ile Suriye hükümetinin anlaşmaya vardığına dair iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Bakanlar Kurlu Toplantısı 5 saat sürdü. Hükümet Sözcüsü Bozdağ toplantının ardından gündeme dair açıklamalar yaptı.

Bekir Bozdağ ‘rejime bağlı güçlerin Afrin’e gireceği’ yönünde çıkan haberleri değerlendirerek Esed rejimini uyardı ve Türkiye’nin kararlı tutumunu ortaya koydu.

Bozdağ konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye rejimine bağlı bazı güçlerin Afrin’e gireceğine dair bir haber geçtiyse de bu haber resmi makamlar tarafından doğrulanmamıştır, gerçek dışıdır, gerçekle alakası yoktur.” Suriye rejiminin PYD/YPG terör örgütlerini müdafaa için Afrin’e birlik sevk etme gibi bir düşünceye varması veya bu yönde adım atması, bölge bakımından çok büyük felaketlere yol açar.”