"Hiç Unutulmayacak Yüz Annenin Yüzüdür" - Rıdvan Bülbül - Yeni Meram Gazetesi

■ Hanımlarınızı üzmeyin. Onlar, Yüce Yaranın size emanetidir. Onlara yumuşak olun, iyilik edin! (Hadis)

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Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın konusunu irdelemeyi sürdüreceğiz.

Yüce dinimiz kadın hakları üzerinde özenle durmuş kadını, hiçbir sistemin veremediği üstün haklarla donatmıştır;

“Erkeklerin kadınlar üzerinde hakları olduğu gibi, kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır.” (Kuran’ı Kerim)

Sahabelerden biri, Hz. Peygamber’e gelerek sorar;

‘Ey Allah’ın Resulü! Bir annem var, sırtımı ona binek yapıyorum ve yüzümü ondan ayırmıyorum, kazancımı ona harcıyorum. Hakkını ödemiş

olur muyum?

Hz. Peygamberin bir kıssadır;

“’Ödeyemezsin, çünkü o yaşamanı istediği için sana bakardı. Sen hizmet ediyorsun, fakat ölümüne talipsin!”

Hz. Peygamber kadın hak ve hukukuna ilişkin çağrıda bulunmaktadır;

“Kadınların haklarını yerine getirme konusunda Allah’tan korkunuz! Zira siz onları Allah’ın bir emâneti olarak aldınız. Sizin en hayırlınız, ehline (eşine ve çocuklarına) en hayırlı olanınızdır.”

Hz. Muhammed, erkeklere, kadınlara sürekli iyi davranmalarını tavsiye ederek şöyle demektedir;

“Müminlerin iman bakımından en olgunu ve en hayırlısı, hanımına karşı en hayırlı olanıdır.”

■ Hanımının kötü huylarına katlanan erkek, belalara sabreden Hazreti Eyyüb gibi ödüllere kavuşur.(Hz. Muhammed)

■ Cennet anaların ayakları altındadır.

■ Hiç unutulmayacak yüz anne yüzüdür.

(Hz. Muhammed)

■ Kadının güzel bir şekilde kendisini kocasının hizmetine vermesi Allah yolunda cihat etmesi gibidir. (Hz. Ali)

■ Ey hatun! Belh’deki halkın hepsi benim yanımda olsa fakat sen bana karşı olsan, dinimi muhafaza etmeye gücüm yetmez.

(Hz. Şakîk-i Belhî)

■ Kadının yaşı ilerlediği zaman, rahmi kısırlaşır, konuşması pürüzlü olur, huyu da kötüleşir. Erkek ise, yaşı ilerledikçe görüşleri daha derli-toplu bir hale gelip olgunlaşır, hiddet ve gazabı söner, huyu da güzelleşir. (Abdül-Melik bin Umeyr )

■ Eyyûb bin Half’e, hanımının ezâ ve cefâlarından şikâyet yollu bahsetmiş. O da şu karşılığı vermiş: “Bir kimse, hanımının eza ve cefasına sabır ve tahammül edemezse, kendisinin derecesinin ondan üstün olduğunu da iddiâ edemez!

(Hz. Ebu Mutiel-Belhi)

■ İyi davranmak, sadece hanımı üzmemek değildir. Onun verdiği sıkıntılara da katlanmak demektir. Yani bir erkek, ben iyi bir kocayım diyorsa, hanımından gelen sıkıntılara katlanması lazımdır. Peygamber efendimiz, diyor ki; “ buyurdu. İyi Müslüman olmak için hanım ile iyi geçinmek şarttır. Kur’an-ı kerimde de mealen, “Onlarla iyi, güzel geçinin!”.

(Al-i imran19)

■ Kadının asalet ve şerefi Allah’tan korkmak; zenginliği Allah’ın kısmetine razı olmak; süs ve ziyneti iyilik ve cömertliğe bürünmek; ibadeti kocasına güzel hizmet etmek; gayret ve himmeti de âhireti için hazırlıkta bulunmak olursa, bütün bunlar kendisinin “İyi Kadın” oluşunun alâmetleridir. (Hz. Hâtem’ül-Esam)

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■ Kadının güzel bir şekilde kendisini kocasının hizmetine vermesi Allah yolunda cihat etmesi gibidir. (Hz. Ali)

■ Kadınlar olmasa öksüz kalırdı eş’arım (Celal Sahir)

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Tevekkül bâdbânın kıl küşâde fülk-i ihlâsa

Eser bahr-i emelde bir muvâfık rûzigâr elbet

İhlas gemisiyle yolculuk yapmak istersen tevekkül yelkenini aç. Böyle yaparsan, bir gün gelir, emel denizinde elbette uygun rüzgâr esmeye başlar. (Fıtnat Hanım)

…

Hz. Hâtem’ül-Esam diyor ki;

“Kadının asalet ve onuru Allah’tan korkmak; zenginliği Allah’ın kısmetine razı olmak; süs ve ziyneti iyilik ve cömertliğe bürünmek; ibadeti kocasına tamca hizmet etmek; gayret ve himmeti de ahireti için hazırlıkta bulunmak olursa bunlar kendisinin “İyi Kadın” oluşunun göstergesidir.”

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Hz. Şakîk-i Belhi eşine demiş ki;

“Belh’deki halkın hepsi benim yanımda olsa fakat sen bana karşı olsan, dinimi muhafaza etmeye gücüm yetmez.”

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Hz. Ebû Mutî el-Belhi, Eyyûb bin Half’e, hanımının ezâ ve cefâlarından şikâyet yollu bahsetmiş. O da şu karşılığı vermiş:

“Bir kimse, hanımının eza ve cefasına sabır ve tahammül edemezse, kendisinin de ondan üstün olduğunu da iddia edemez!”