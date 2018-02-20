Hayvan hırsızlığına karışan şüpheli tutuklandı

Konya’nın Akşehir ilçesinde bir ahırdan büyükbaş hayvan hırsızlığına karıştığı iddia edilen 3 şüpheliden biri olan 16 yaşındaki genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya’nın Akşehir ilçesinde bir ahırdan büyükbaş hayvan hırsızlığına karıştığı iddia edilen 3 şüpheliden biri olan 16 yaşındaki genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karabulut Mahallesinde ikamet eden görme engelli Ahmet Temirciöz’e (67) ait ahırın penceresinden girip 6 aylık 2 adet düvenin çalınması olayına karıştığı iddia edilen 16 yaşındaki O.Y., jandarmanın çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen O.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde yer alan plakasız bir araçtan yola çıkarak şüphelileri belirleyen jandarma, firari olan 2 şüpheliyi de yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.