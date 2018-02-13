Hayırlı olsun, yerli otomobil fabrikamız!-Erol Sunat-Yeni Meram Gazetesi

Yerli Otomobil Fabrikası için talep patlaması yaşanıyor. Sayın Bakan’ın açıklamalarına göre tam 22 il bu işe talip. Doğudan batıya, kuzeyden güneye birçok il bu işe istekli.

Önümüzdeki 1.5 yıl içerisinde hangi il de yerli otomobil fabrikası kurulacağının açıklanacak olması, bu süre içerisinde iller arasında büyük bir yarışın olacağının da göstergesi…

Konya birçok aday ilin hemen birçoğundan önce oldukça sağlam, detaylı bir çalışma yaptı. Otomotiv yedek parça sektörünün kalbinin attığı şehrimiz bize göre, en önemli favorilerden biri…

Lakin…

Yerli Otomobil Fabrikasını ne kadar istiyoruz?

Bu konuda yapabileceğimiz fedakarlıkların ölçüsü, endazesi ne?

Şehrin siyasi kadroları bu konuya hangi ölçüde odaklı?

Şehrin önde gidenleri, söz sahipleri, ileri gelenleri için yerli otomobil fabrikasının yeri kaçıncı sırada?

Konya basını, orta sahada paslaşmalardan, top çevirmelerden, konuyu gündeme getirme konusundaki isteksizliğinden vazgeçmeyi düşünüyor mu?

Şöyle ayağını gazdan çekmeden kamuoyu oluşturma adına en az on gün bütün gazeteler, bütün yerel tv’ler manşetten ve ilk haber olarak, yerli otomobil isteğini vermeyi hiç düşündüler mi, düşünecekler mi, düşünme aşamasındalar mı?

Konya dışındaki Konya Vakıfları, Konya lobileri, iş dünyamız, iş dünyası dernekleri yerli otomobil konusuna ağırlıklarını koymayı, gündemlerine almayı düşünüyorlar mı?

Konya STK’ları, Platformları ve kamuoyu 22 İl arasından nasıl sıyrılabiliriz gibi bir çalışma yada düşünce içindeler mi?

Yerli Otomobil’le başlayan bir otomobil fabrikasının şehrimize gelme, getirilme, kazandırılma hikayeleri dünkü mesele değil.

Konya bu işe uzunca bir süre önce niyetlenmişti…

Aslında gerekçeleri mazi kalbimde yaradır hikayelerine konu olan bir dizi buruk hatıranın ardına sakladığımız, eteğimize laf taşları topladığımız ve eteğimizdeki taşları bir türlü dökemediğimiz, dökmek istemediğimiz bir şehirdeyiz.

Bu sefer çok daha ciddi bir biçimde çalışmalar var şehrimizde…

Ancak bu ciddi çalışmaya, verilen desteğin durumunu, ne olduğunu, boyutlarını kamuoyu olarak bilmiyoruz.

Birde dedikoduyu sevmiyoruz, bizim dedikodularla, dedi ki, demişkilerle işimiz olmaz denir!

Yerli Otomobil Fabrikası konusunda 21 rakibimiz var!

Bunca rakip arasında sıralamada kaçıncıyız?

Bilen…

Merak eden…

Bu fabrika bu şehre kesinlikle kurulur diyen var mı?

Kaç kişi?

Madem öyle…

Biz ne yapıyoruz?

Şimdilik topu birbirimizin önüne yuvarlamakla meşgulüz…

Kalenin önünde görüş mesafesi sıfır galiba…

Sayın Bakan nasıl olsa 1.5 yıl içinde belli olacak dedi mi, demedi mi?

Bu ne demek?

Önce hay Allah razı olsun, bizi cevap vermekten kurtardın demek!

Sonra…

Derin bir nefes alma ve rahatlama…

Bu durum ne mi?

Acele etmeye gerek yok gibi bir havanın oluşması olabilir mi?

Siz bakmayın!

Yok canım…

Olmaz öyle şey!

Var bizim de bir bildiğimiz!

Çalışıyoruz…

Mutlaka Konya’da olacak, Konya’da kalacak…

Gibi sözlere…

Şu elimizi taşın altına koyma muhabbeti var ya…

Bulana, edebiyatımıza ve siyasi literatürümüze kazandırana ne kadar teşekkür etsek az!

İnanın son yıllarda, aspirin gibi bir şey bu taş destanı…

İyi gelmediği ağrı, sızı yok…

Göreceksiniz, pek yakında elimizi taşın altına koyacağız!

Şimdiye kadar ne yapmıştık?

Elimizi taşın altına koyacağımızı söylemiştik!

Ve demiştik ki…

Biz icabında, hiç düşünmeden elimizi taşın altına…..

Vay be!

Sözün irisi…

Sözün dirisi…

Sözün iyisi…

Bir bakmışsınız, alıp getirmiş…

Kondurmuş fabrikayı şehrimize…

Demek ki, elimizi taşın altına 1.5 yıl içerisinde koymayı düşünüyoruz!

O zaman, hayırlı olsun, yerli otomobil fabrikamız!