‘Hanımlarımızın desteğini hep yanımızda hissediyoruz’

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ak Parti Kadın Kolları teşkilatının düzenlediği Kadınlar Günü programına katıldı. Başkan Altay, “Gece gündüz demeden bütün çalışmalarımızda hanımlarımızın desteğini yanımızda hissediyoruz” dedi.

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ak Parti Kadın Kolları teşkilatının düzenlediği Kadınlar Günü programına katıldı. Başkan Altay, “Gece gündüz demeden bütün çalışmalarımızda hanımlarımızın desteğini yanımızda hissediyoruz” dedi.

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Dünya Kadınlar Günü kapsamında Ak Parti Selçuklu Kadın Kolları Teşkilatının düzenlediği programa katıldı. Başkan Altay yaptıkları bütün çalışmalarda hanımların desteklerinin hep yanlarında olduğunu ifade etti.

Ahmet Keleşoğlu Kültür Merkezinde gerçekleşen etkinliğe Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Esra Doğan, Ak Parti Selçuklu İlçe Kadın Kolları Başkanı Özlem Yılmaz, İl ve İlçe teşkilatının kadın mensupları katıldı.

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yaptıkları bütün çalışmalarda hanımların desteklerini hep yanlarında hissettiklerini ifade ederek “Hanımlar hem teşkilatlarda hem belediye meclis üyesi olarak bizimle birlikte Selçuklu’ya hizmet ediyorlar. Özellikle meclis üyesi arkadaşlarımızın desteğini hep yanımızda hissediyoruz. Her türlü faaliyette, programda bizi yalnız bırakmıyorlar. Teşkilatımızda yer alan hanımlarda gece-gündüz demeden hem belediye hizmetlerinin hem de Ak Parti hizmetlerinin anlatılmasında sahada en yoğun çalışmayı gösteriyorlar. Hangi yolda yürüdüğünüz, kiminle beraber olduğunuz, nerede siyaset yaptığınız, hangi ulvi amaç için vakit harcadığınız çok önemli. Elhamdülillah biz doğru yerdeyiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte siyaset yapıyoruz ve sizlerin de emeği çok fazla. Biz de kurumsal olarak elimizden geldiğince bu konularda destek olmaya çalışıyoruz. Gününüz hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Programda konuşan Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer; “ Hanımların hayattaki rolünü sadece bir günle sınırlamak adaletli değil, doğru da değil ama vurgu yapmak adına böyle bir günün olması güzel. Hanımların çok büyük sorumlulukları var, yeni nesil tamamen sizlerin aracılığıyla inşa ediliyor. Ak Parti teşkilatında hanımlar gerçekten çok önemli. Çünkü sizler hem milletimizin hem bir coğrafyanın inşasında çok büyük rol oynuyorsunuz. Teşkilatımızın üç ana omurgasından bir tanesini kadın kollarımız oluşturuyor. Bu yönüyle de çok büyük işler yapıyorsunuz. Allah yardımcınız olsun gücünüzü kuvvetinizi artırsın” dedi.