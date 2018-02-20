Güvenlik kamerasına takılan araç hayvan hırsızını yakalattı

Konya’nın Akşehir ilçesinde bir ahırdan büyükbaş hayvan hırsızlığına karıştığı iddia edilen 3 şüpheliden 1’i, jandarma tarafından güvenlik kamerasına takılan plakasız otomobile ait görüntülerden yola çıkılarak yakalandı.

Konya’nın Akşehir ilçesinde bir ahırdan büyükbaş hayvan hırsızlığına karıştığı iddia edilen 3 şüpheliden 1’i, jandarma tarafından güvenlik kamerasına takılan plakasız otomobile ait görüntülerden yola çıkılarak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karabulut Mahallesinde ikamet eden görme engelli Ahmet Temirciöz’e (67) ait ahırın penceresinden girip 6 aylık 2 adet düve çalındı. Sabah hayvanlarını beslemek için ahıra girip el yordamıyla hayvanlarının yok olduğunu anlayan Ahmet Temirciöz, durumu yakınlarına ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, olayın faillerini yakalamak için bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen jandarma, plakasız bir araçtan şüphelendi. Aracın fiziksel özelliklerini belirleyen jandarma, görüntülerdeki aracın daha önce bu tür hırsızlık olaylarına karışan A.T.’ye ait olduğunu tespit etti. Hırsızlık olayını 3 kişinin gerçekleştirdiğini belirleyen jandarmaya, şüphelilerin hırsızlık olayından sonra Ilgın ilçesine kaçtıklarını öğrendi. Şüphelilerden 16 yaşındaki O.Y. jandarma tarafından gözaltına alındı. Diğer 2 şüpheli A.T. (40) ve E.M.O. (17)’nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli O.Y. jandarmadaki sorgulamasının ardından Adli makamlara sevk edildi.