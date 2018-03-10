GÜVEN-Adnan Yıldırım-Yeni Meram Gazetesi

Değerli okurlar;

İnsanlar yaratılışları gereği birbirleriyle iletişim kurma ihtiyacı hissederler.

Ve bu ister istemez kurduğumuz iletişim neticesinde belirli bir takım ilişkiler doğar…

Arkadaşlık gibi…

Dostluk gibi…

Sevgi gibi…

Aşk gibi…

Hatta ve hatta doğuştan müsebbibi olduğumuz ailevi ilişkilerimiz gibi.

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Sevgili okurlar;

İnsanlar arasındaki bu ilişkilerin kurulmasını, zamanla çoğalıp kuvvetlenmesini sağlayan belirli bağlar vardır.

Bu bağlar ne kadar sıkılaşırlarsa ilişkilerde o kadar kuvvetlenir.

Sadakat gibi…

Saygı gibi…

Karşılıklı anlayış gibi…

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Dolayısıyla,

İlişkilerimiz ve oluşturduğumuz bağlarımız tek bir temele dayanır sevgili okurlar.

GÜVEN gibi…

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Kısacası.

Senelerimizi verdiğimiz.

Özveride bulunduğumuz.

Ekmeğimizi aşımızı paylaştığımız.

İyi günde kötü günde yanında olduğumuz..

İlmek ilmek dokuduğumuz ilişkilerimiz ve kurduğumuz bağlarımızın altındaki GÜVEN temeli sarsıldığında artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz.

Olmuş gibi görünür ama olmaz.

Çünkü insan doğası iletişimsizliğe ne kadar tersse buna da o kadar terstir.

Bir kez sarsılan güven bir daha asla yerine gelmez.

Sen ne kadar inkar etsen de bilinç altın kabul etmez.

Ve o ilişki güvenin sarsıldığı yerde biter.

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Sonrasında ne mi olur?

Samimiyetsiz ilişkiler.

Mecburi birliktelikler.