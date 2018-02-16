Güldür yüzümüzü

Sezon öncesi Süper Kupa finalinde rakibini mağlup eden ekibimiz Beşiktaş’a yine çelme takmak istiyor

Sezon öncesi Süper Kupa finalinde rakibini mağlup eden ekibimiz Beşiktaş’a yine çelme takmak istiyor

Şampiyonluk adayı Beşiktaş ile son derece kritik bir maça çıkacak yeşil-beyazlılar, son haftalardaki çıkışını tekrarlamak niyetinde. Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20’de başlayacak maçı Alper Ulusoy yönetecek

SPOR Toto Süper Lig’de 22.hafta perdesi bugün oynanacak Atiker Konyaspor-Beşiktaş maçıyla start alacak. Ligde sıkıntılı bölgeden kurtulmak isteyen ve son haftalarda aldığı puanlarla çıkışa geçen yeşil-beyazlılar güçlü rakibine çelme takma niyetinde. Daha önce sezon öncesi oynanan Süper Kupa maçında rakibini 2-1 yenerek kupayı müzesine götüren ve tarihi bir başarıya imza atan Konyaspor, Beşiktaş karşısında yine kazanmak için sahada olacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20’de başlayacak maçı Alper Ulusoy yönetecek.



ULUSOY’UN yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Hakan Yemişken yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla konuk ekip taraftarı maçı izleyemeyecek. Konyaspor taraftarı ise müsabakaya büyük ilgi gösteriyor. Karşılaşmayı 40 sine yakın taraftarın takip etmesi bekleniyor. Sahasında en son oynadığı 4 maçta yenilmeyen ve bu maçlarda; Karabükspor’u yenen, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir ile ise de berabere kalan yeşil-beyazlılar şampiyonluk adayları karşısında aldığı sonuçlarla dikkat çekti. Beşiktaş’a da çelme takmak isteyen ekibimiz en çokta taraftar desteğine güveniyor.

EKİBİMİZDE sakatlıkları süren Eren ve Ferhat bugünkü maçta takımdaki yerlerini alamayacaklar. Mehmet Özdilek’in sol bek mevkisi için Ömer Ali’yi sahaya süreceği öğrenildi. Alanya maçında sakatlıklarından ötürü oynayamayan Mehdi ve Skubic ise bugünkü maçta sahaya çıkabilecek. Özdilek’in Eto’oyu da ilk 11’de sahaya sürmesi bekleniyor. Yeni transferlerden Volkan Şen’in ise maça yedek başlaması oyunun ikinci yarıda şans bulacağı tahmin ediliyor. Hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamlayan ve kendi tesislerinde kampa giren ekibimizde morallerin ise yerinde olduğu kaydedildi.

TOLGA DURMAZ